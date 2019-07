I kampens hete under ljåslåttmesterskapet i Drivdalen

Kultur

Det ble lagt opp til ekstra utfordringer for de sju barske deltakerne som skulle kjempe med ljåen, i og med at ljåslåttmesterskapet foregikk midt i den heteste sommersola.

- Før i tida sto man tidlig opp om morgenen og slo mens graset fortsatt var fuktig. Det er bedre forhold for ljåslått om morgenen, men det ville nok ikke møtt opp så mange i sekstida om morgenen, sier Gjert Arne Os.

Sosialt samvær

Førti-femti personer har møtt opp til den tiende utgaven av mesterskapet ved Plassastoggo på Bruvollen i Drivdalen, et steinkast unna Smegarden camping.

Plassastoggo er pusset opp av Vinstradalen og Lie utmarkslag fra falleferdig tilstand til en koselig overnattingsplass. Utmarkslaget har også oppsyn av stua, som er åpen, slik at pilegrimer kan overnatte her.

Her er det lagt opp til servering og sosialt samvær. Noen forbipasserende pilegrimer benytter sjansen til å hvile ut i skyggen mens mesterskapet pågår. Berit Bøysen fra Trondheim toradergruppe stiller med trivelig slåttemusikk til arbeidet. Alf Heggvold (10), slagverker i Oppdal juniorkorps, blir spontant med som rytmeseksjon.

Skjerper spøkefullt inn på reglene

Os påpeker at arrangementet først og fremst er et påskudd for å møtes, men de som har konkurranseinstinkt får også sitt, og noen kvesser ljåen litt ekstra grundig før mesterskapet skal starte.

- Hva er kriteriene for å vinne denne konkurransen?

- Vi ser på teknikken, og hvor godt det er stubbet. Halvparten skal ikke stå igjen. Så er det hurtigheten som vil avgjøre hvis vi er i tvil. Hver enkelt får en tilmålt strekning, forklarer Os.

Spøkefullt annonserer han at de har skjerpet inn når det gjelder doping og korrupsjon, og at det blir slått hardt ned på forsøk på å påvirke dommerne, med reaksjoner i form av utestengelse på livstid.

I herreklassen stiller Jon Olav Ekrann, Einar Aarak, Tor Olav Riise og Harald Loe. I dameklassen er Marit Bjørkås, Jenny Kristin Heggvold og Inger Jorid Lundaløkk.

Jon Olav Ekrann, som er førstemann ut, satser på en kombinasjon av hurtighet og grundighet, og høster stor applaus fra tilskuerne.

Resultatene av konkurransen følger.