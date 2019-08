Serverer hjemmelaget øl i sin gamle skolegård

Kultur

Bryggerifestivalen i Trondheim åpnet i dag torsdag. Carl Christensen fra Rodebak Gårdsbryggeri på Innset deltar med sitt hjemmebryggede øl for tredje gang.

Øl i verdensklasse

Festivalen arrangeres i skolegården til Trondheim Katedralskole, der oppdalingen Christensen tidligere har tilbrakt et år som elev.

- Det er nydelig vær, masse øl i verdensklasse i ølhagen i min gamle skolegård. Strømmen var borte en stund, men nå er vi i gang, sier han, som har brygget både dag og natt i flere uker i forkant av festivalen.

Christensen har med seg to øl med norsk malt fra Bonsak, et gårdsmalteri i Skogn som dyrker sitt eget bygg og er verdens nordligste malteri. Ellers har han med seg to bourbon eikefatlagrede øl.

Norges lengste bar

Ifølge hjemmesiden har festivalen visstnok Norges lengste bar, der man kan smake seg gjennom utallige ølstiler, møte bryggerne og lære mer om hvordan man kombinerer mat og drikke.

"Bryggerifestivalen i Trondheim er en hyllest til bryggekunst og lokalmat, der smak og matkultur står i fokus - en unik festivalopplevelse i hjertet av byen. Bryggerifestivalen arrangeres i Trondheim 1.-3. august 2019, og er en festival for brygg, spesialøl og håndbrygget øl. Her samler vi de ypperste blant trønderske, nasjonale og internasjonale bryggerier", skriver festivalen på sine hjemmesider.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke står bak både Bryggerifestivalen og Trøndersk Matfestival, som går parallelt med hverandre i Trondheim denne helgen.