Hekla Stålstrenga trakk 1500 til Grovasetra

Skrevet av Arvid Storli

Bandet hadde sett frem til denne kvelden og konserten på Nerskogen.

- Vi har gledet oss veldig lenge til denne konserten, uttalte vokalist Anne Nymo Trulsen.

God kontakt med publikum

Bandet leverte en fin konsert på Grovasetra, og koselig er et ord som beskriver konserten lørdag. Bandet med sin uhøytidelige veremåte skapte fort god kontakt med publikum. Da de første toner av "Har du fyr" kom, hørtes det fra publikum "no kjæm han". Det er unektelig den låta de er mest kjent for, selv om de også har mange andre gode låter i sangboken sin.



Bandet hadde blitt anbefalt Nerskogskonserten av et annet Tromsø-band som hadde spilt der før.

- De hadde helt rett, for dette var rett og slett fantastisk, og vi skal anbefale det til neste Tromsøband som skal spille her, kvitterte de i fra scenen på slutten av konserten.



Etter 19 sanger var det slutt fra scenen. Publikum var godt fornøyd etter konserten, av flere spurte var svaret det samme:

- Dette var en veldig bra konsert.