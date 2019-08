Astrid S klar med ny EP og splitter ny låt

Kultur

Astrid S er i dag klar med utgivelsen av sin nye EP, «Trust Issues», som inkluderer den splitter nye «Doing To Me». EP-en har fem spor, blant annet tidligere utgitte «Someone New», «Emotion» og «The First One», i tillegg til tittel-sporet «Trust Issues».

- Denne EP-en er en samling av låter jeg har laget og gitt ut det siste året, med to nye låter. Dette er for alle som venter på at jeg skal gi ut et album - som jeg jobber på nå. For å gi en slags smakebit. Jeg håper dere liker disse låtene, sier Astrid S i en pressemelding.

Utsolgt turné

«Doing To Me» er produsert av TMS og The Monsterz Strangers (Selena Gomez, Kylie Minogue, Rita Ora) og skrevet sammen med blant annet Wayne Hector (Nicki Minaj, One Direction) og Eyelar (Charli XCX, Tinashe). Neste måned reiser Astrid S ut på sin utsolgteturné i Europa og USA. Astrid S har akkumulert over en milliard lyttestreams med hitlåter som «Hurts So Good», «Think Before I Talk», «Such A Boy» og sist, «The First One».