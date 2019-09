Astrid S overrasker med ny EP

Kultur

Ved midnatt slipper Astrid S en splitter ny EP, «Down Low». EP´en, som består av fire nedstrippede og personlige låter, markerer slutten av hennes utsolgte «Stripped Down Tour», som har strukket seg gjennom Europa og USA.

- «Down Low» er en nedstrippet samling av låter som er inspirert av «Stripped Down Tour». Eller motsatt om du vil.

Jeg hadde noen gamle demoer som jeg ville gi ut og bestemte meg for å prøve å ferdigstille dem og har brukt masse tid i studio med Eivind Helgerød (produserte Emilie Nicolas) i sommer. Jeg ble også så inspirert av prosessen at jeg skrev «Years» og «Favorite Part Of Me», sier Astrid S i en pressemelding.

Hun forteller at hun har spilt flere av låtene på turneen, og at det har vært utrolig spesielt å se publikums reaksjon.

- «Down Low» er en veldig genuin EP og føles nær mitt ståsted som låtskriver og artist i dag. Jeg er veldig stolt av den, sier hun.

Astrid S annonserer overraskelsesprosjektet i forbindelse med sin utsolgte London-konsert i Hoxton Hall i kveld.

Tracklist:

1. Down Low

2. Favorite Part Of Me

3. Sidelove

4. Years

«Down Low» er Astrid´s andre EP-utgivelse i 2019, og følger opp «Trust Issues» fra forrige måned, som inneholder to nye låter i tillegg til de tidligere singlene «The First One», «Emotion» og «Someone New».