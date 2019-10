- Stakkars de som ikke fikk tak i billett

Kultur

En fullsatt Meldal kirke fikk oppleve en aldeles strålende konsert fredag kveld, der Olav Rokkones Syrstad og Sigrid Øverland Kjeka fra Rennebu begge imponerte med sangnumre i "gåsehudklassen".

Høyt nivå

Konserten var utsolgt på forhånd, og flere av de som overvar konserten, uttrykte medlidenhet med de som var for sent ute.

- Stakkar de som ikke hadde vært ute i rett tid og fått tak i billett. Dette var en fantastisk opplevelse, med et helt sinnsykt høyt musikalsk nivå av lokale aktører, var omkvdet blant publikum.

Det var Olav Syrstads støttegruppe som arrangerte konserten, og i tillegg til Olav og Sigrid, opptrådte tenoren Are Hembre sammen med sin faste pianist Trond Hustad, Meldal Songlag og Kjersti Kvam på piano og kirkeorgel.

Sterkt og flott

Det ble en flott og sterk konsert i det flotte kirkebygget i Meldal. Spesielt rørende og sterkt var det da Olav sang «You raise me up», når vi trekker linjene fra sangen, og til alle de som har sett talentet, og hjulpet han til å komme dit han er nå.

Olav har hatt påkjenninger i sin barndom som de færreste av oss aner noe om, og spesielt sterkt er det også at han synger i den samme kirken der hans far har skåret ut interiøret.

Olav sier han har synget for andre i bare to år.

- Før det sang og plystret jeg mest for meg selv, sier han, og røper at danseorkesteret Eriks, med gammelnaboen Erik Hoel i spissen, var favorittmusikken da han var mindre.

- Diamanter må slipes

Olav Rokkones Syrstad har gått på Tonheim Folkehøyskole siste skoleår, noe han slett ikke angrer på. Her lærte han mye, men ønsker fortsatt å utvikle seg som sanger.

- Nå tar jeg musikktimer i Trondheim, og finpusser og justerer på sangstemma, sier han.

- Ja, enhver diamant må slipes, repliserte kveldens konferansier, Erik T. Loe.

Det hørtes virkelig at det er proffe musikerer som opptrådte i Meldal kirke denne kvelden.

Meldalingen Are Hembre; sammen med sin faste pianist Trond Hustad, leverte en fabelaktig opptreden. Scenevant, trygg og proff på alle vis.

Gåsehudfinale

Den mer rutinerte artisten viser både med kroppsspråk og kommentarer at han lar seg mer enn imponere over både Olav og Sigrid fra nabobygda, og sammen med Meldal Songlag ble det en flott sammensatt konsert.

Sigrid Øverland Kjeka synger stødig og vakkert, der kveldens høydepunkt var duetten med Are Hembre i fremføringen av "Beauty and the beast".

Konserten var bredt sammensatt, der repertoaret var innom både viser, opera og musikalnummer. Mange høydepunkt både kunne og burde vært nevnt, men siste nummer, "Nessum Dorma" der alle medvirket, ga gåsehud og frysninger nedover ryggen på et forlengst bergtatt publikum.

Det ble nemlig litt av en finale, da koret kom inn, og kirkeorgelet stemte i.

- Mektig og magisk, smilte publikum samstemte på tur ut i den krystallklare høstkvelden, etter å ha fått gleden av å ta del i en ekstraordinær konsertopplevelse i Meldal kirke.