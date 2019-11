- Det er viktig å møte folk med et smil

Kultur

Miriam Nordhus beskrives som en veldig blid og serviceinnstilt person, i tillegg til at hun er en motiverende instruktør på Oppdal treningssenter. Vedkommende som har nominert henne, ønsker også å få fram at hun møter alle med et smil, enten det er på jobb, trening eller ute på tur. På grunn av dette, mottok Nordhus ukens blomst.