Duket for dansegalla med Nordens største danseband

Kultur

Øyvind Riibe, eventansvarlig for MultiEvent forteller til Opdalingen at det vil bli dansegalla i den gamle idrettshallen i midten av januar neste år.

Det er Lasse Stefanz, Nordens største danseband som vil ta turen til Oppdal.

- Vi har fått flere forespørsler om å få til en dansegalla i Oppdal. Vi har gjort veldig mye 90-tallsfester og ungdoms- og klubbkonserter, men aldri dansegallaer. Vi fikk tips om at vi måtte komme oss til Trøndelag, sier Riibe til Opdalingen.

Han forteller at de kom i kontakt med en bookingagent for bandet og at det passet for dem å spille i Oppdal denne dagen.

- Ting lå halvveis til rette for at vi skulle få det til. Vi måtte ha litt lenger tid med brannvesenet, men nå er alt på plass for å skape en skikkelig dansefest, sier han.

- Hvilke forventninger har dere til dansegallaen?

- Jeg tror det blir bra stemning og mye folk. Men utsolgt tror jeg det ikke blir. Men vi regner med at det kommer en god del hundre personer til dansegallaen. Vi har aldri prøvd danseband eller dansegallaer, så jeg vet ikke hva jeg skal sammenlikne det med, sier han.

- Men jeg var klar på at om vi skulle gjøre det, så skulle det bli med en av de tre store; Ole Ivars, Lasse Stefanz eller Vikingarna. Derfor er jeg utrolig glad for at Lasse Stefanz valgte å si ja, sier han.