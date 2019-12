Highasakite med konsert i Oppdal

Kultur

- Vi tjuvstarter på julegavene og pakker i dag ut påskeartist 2020. Tirsdag 7. april står et av landets mest hyllede band på scena i kulturhuset – nemlig Highasakite, skriver Guri Hokseng, booking- og arrangementsansvarlig på Oppdal kulturhus, i en pressemelding.

To år på VG-lista

Highasakite har blitt et av våre aller mest folkekjære band. Med albumet Silent Treatment knuste de alle rekorder da de tilbrakte over to år på VG-lista, og de har toppet plakaten til alle de store norske festivalene. De har vunnet flust av priser, opptrådt på Nobelkonserten, og turnert verden over flere ganger.

Highasakite har nylig gjennomført en omfattende klubbturné i Norge, og har i tillegg solgt ut to konserter i Den Norske Opera & Ballett neste år. Uranium Heart-turneen i 2019 har tatt Highasakite rundt på utsolgte konserter i hele Skandinavia, og bandet har blitt kjent for sine fantastiske sceneopptredener med storslåtte produksjoner og innlevelse på scenen.

- Vi er utrolig fornøyde

- Vi er utrolig fornøyde med å ha fått på plass dette fantastiske bandet til påskekonserten 2020, skriver Hokseng i pressemeldingen.

Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik er også å se i NRK-serien HAIK. HAIK er et program som har invitert med noen av landets største artister ut på tur. Tidligere i serien er Astrid S, Arif, Aurora, Dagny og Freddy Kalas portrettert. Programmet sendes i NRK 3 i fredag 20.12., og i NRK 1 lørdag kveld.

Billettsalget til konserten i Oppdal kulturhus starter fredag 20. desember kl 11.