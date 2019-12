Nerskogkonserten knuser egen billettsalgsrekord

Kultur

Ingrid Hoel, som er markedsansvarlig i arrangementskomiteen for Nerskogkonserten, meddeler stolt at de nå opplever en «enorm interesse» for sommerens seterkonsert med DumDum Boys. Det skal allerede være forhåndssolgt 2000 billetter til konserten.

Aldri før har billettene gått så raskt unna til en Nerskogkonsert. Den forrige rekorden var det CC Cowboys som sto for. Til deres konsert var det solgt 1730 billetter innen konsertdagen.

DumDum Boys spiller på Grovasetra 29. august. Å vente til selve konsertdagen med å skaffe billett i år kan dermed være risikosport.

- Aldri tidligere har forhåndssalget tatt av så spontant etter et artistslipp. Allerede det første døgnet etter at billettene ble sluppet, hadde 800 personer vært innom Ticketmaster og sikret seg billett, skriver Hoel i en pressemelding.