Hverdagsheltene i Oppdal og Rennebu

Kultur

Hver uke deler Opdalingen ut Ukens blomst til noen som har gjort noe ekstra for sine med-mennesker. Det er den triveligste jobben en lokaljournalist kan ha.

De er der hele tiden, men det er ikke så ofte de får oppmerksomhet for sine hverdagslige heltegjerninger.

Det er folk som ikke lar seg stoppe avutsagn som «det går ikke», eller «det trenger vi ikke å bry oss om». De stiller opp, enten for én eller flere, de ber ikke om betaling, men de føler at de får mye igjen for å hjelpe andre.

I 2019 ble det delt ut 47 blomster fra Opdalingen. Dette er hverdagsheltene ssom fikk blomst i pret som gikk; til de som jobbet i næringslivet, til frivilligetil de som gjør noe for andre. Oppdal blomsterforretning har også i år levert blomstene.

Har du forslag til hvem som fortjener ukens blomst til neste år? Send oss en mail til redaksjon@opdalingen.no eller ring oss på 992 75 900 for å sende inn ditt forslag.