- Ingen sier nei, de ber heller om å få lov til å få være med

Kultur

I mars for snart fire år siden, stilte flere lokale artister opp og opptrådte for flere hundre publikummere i kulturhuset i Oppdal. Artistene stilte opp uten honorar, og initiativtaker Kine Berg forteller til Opdalingen at situasjonen vedrørende flyktningene som driver i land ved den greske øya Lesvos på ingen måte er bedret.