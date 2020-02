Nå kan du lære mer om det unike plantelivet i oppdalsfjella

Kultur

Mandag 3. februar blir det «Botanisk aften» i Oppdal kulturhus. Oppdal er kjent for være et botanisk eldorado. Dovrefjell og Trollheimen har et særegent planteliv som har fascinert botanikere i over 200 år.

- Vi har stort sett møtene våre i Trondheim, men denne gangen legger vi det til Oppdal. Kvelden byr på et spennende program. Det blir korte foredrag med bildevisning av gode fortellere og dyktige fotografer, sier leder Olav Svanholm i Norsk Botanisk Forening avdeling Trøndelag.

Under arrangementet får publikum et innblikk i kjente og ukjente blomsterskatter i bygda, og får vite hva som gjør oppdalsfjella så spesielle. Arne Jacobsen skal blant annet fortelle om de første botanikerne på Dovrefjell.

- Jacobsen vil også ta oss med på plantejakt i Gjevillvasskamman, som er noe av indrefileten i norsk fjellbotanikk, forteller Svanholm.

De andre foredragsholderne er Harald Taagvold med «En botanisk vandring vest av Snøhetta», Rolv Hjelmstad med «Noen botaniske opplevelser i Oppdal» og Astrid Dalslåen med «Svartkurlens beskytter».

Kvelden avsluttes med en blomsterquiz.

Kulturhuset arrangeres kvelden sammen med Norsk Botanisk Forening.

