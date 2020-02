- Denne oppmerksomheten fortjener mødrene - hver dag

Kultur

Mange sanger er skrevet til mor - og om mor. Under søndagens arrangement i Rennebuhallens kultursal, på selveste morsdagen, ble et knippe av disse fremført av tre kor og to solister. Det vil si; det var ikke alle sangene som handlet om hjemmets omsorgsperson, men likefullt var mor det gjennomgående temaet under konserten.