- Får jeg drømmestipendet kan jeg spre livsglede for eldre

Kultur

- Jeg har en drøm om å gjøre andre glade med musikken jeg spiller. Det er jo bevist at musikk er en kur mot det meste. Jeg ønsker at musikken jeg spiller skal bety noe for folk, og slik kan hjelpe dem å gå gjennom vanskelige tider, men at musikken fortsatt skal være noe positivt. Det er jo målet med å spille foran folk: å gjøre dem glade.