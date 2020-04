Oppfordrer hele Norge til å synge «Ja, vi elsker» samtidig på 17. mai

Kultur

Nordmenn bør feire nasjonaldagen ved å synge «Ja, vi elsker» i allsang klokken 13 på 17. mai, foreslår kulturminister Abid Raja (V).

En felles opplevelse av nasjonalsangen vil bli en flott markering, mener kulturministeren.

– Kanskje er det noe som blir stående i ettertid, at det var dette vi gjorde, sa han da han presenterte ideen på regjeringens pressekonferanse fredag.

Presis klokken 13 vil Forsvarets ni anlegg avfyre salutt, med 21 skudd. Direkte etterpå vil Det Norske Solistkor synge nasjonalsangen, og Raja håper at hele folket vil synge med.

– Jeg håper folk vil åpne vinduer, gå ut på balkongen, gå ut på gata – med to meters avstand – og synge «Ja, vi elsker» på samme tidspunkt, sa han.

Musikkorps skal få spille 17. mai

Helsemyndighetene åpner for at musikkorps kan få lov til å marsjere og spille i gatene dersom de holder to meters avstand.

– Det er to meter i alle retninger, sa kulturminister Abid Raja (V) på regjeringens daglige pressekonferanse om koronaviruset.

– Fram til da, også når de må øver, må de overholde smittevernsreglene med to meters avstand. Fram til 17. mai må vi holde på reglene om at det er fem og fem i hver gruppe.'

Slik blir årets feiring av nasjonaldagen

Barnetogene, slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres i år.

Musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for det. Det betyr at lokale korps kan marsjere i gater og langs veier hvis det ikke følger mennesker bak eller mange tilskuere står langs veien. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand. Korpsene kan marsjere på steder hvor innbyggerne kan stå i egne hager, på balkonger og i mindre grupper langs veien.

Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med et mindre antall tilskuere. Korps og kor kan benyttes i slike seremonier, så sant det er mulig å holde tilstrekkelig avstand (2 meter mellom hver musikant/sanger).

Borgertog hvor veteranbiler, traktorer og lignende kjøretøy benyttes, kan arrangeres. Vurdering av sikkerhet ivaretas av lokalt politi.

Utendørsaktiviteter som spill og leker på større idrettsplasser og lignende kan eventuelt arrangeres i små grupper, for eksempel i mindre familiegrupper. Også her må regelen om 2 meters avstand mellom deltakere overholdes, og de generelle smittevernrådene om håndvask, spriting av gjenstander mv. Antall besøkende (deltakere og tilskuere) må reguleres med egnet vakthold.

Sårbare grupper som eldre må beskyttes mot smitte, og disse kan se og høre korps, kor og andre aktiviteter på avstand.

Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på håndvask eller hånddesinfeksjon. I tillegg gjelder vanlige retningslinjer som avstand mellom personer både i køen og blant dem som står for serveringen.

Større feiringer inne i grendehus/samfunnshus og inne i skolebygg må utgå.

Disse rådene gjelder fram til 4. mai. Da kommer regjeringen tilbake med en endelig veiledning for 17. mai-feiringen i 2020.

Kilde: Regjeringen