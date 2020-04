Regjeringen har talt: Rennebus to største arrangement må avlyse

Kultur

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja kunngjorde på en pressekonferanse lørdag, at alle festivaler og arrangement med over 500 deltakere forbys frem til 1. september.

Det betyr at både Rennebumartnan og Nerskogskonserten må avlyses, eller i beste fall utsettes.

Nerskogkonserten 2020 skulle egentlig vært arrangert lørdag 29. august, altså bare tre dager før forbudet teoretisk blir opphevet.. Konserten med trønderbandet har solgt rekordmange 2500 billetter, og er forlengst utsolgt.

- Nerskogskonserten jobber nå med å få flyttet konserten med DumDum Boys til neste år, og vi har god tro på at dette vil løse seg, skriver Nerskogskonserten på Facebook.

Rennebumartnan har vært arrangert i august i over tretti år, og folkefesten samler godt over 10 000 mennesker årlig. Det har lenge ligget i kortene at årets arrangement sto i fare på grunn av koronakrisen, og i dag ble altså dette bekreftet fra regjeringshold.

Opdalingen har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra daglig leder i Rennebumartnan, Kenneth Teigen.

Saken oppdateres.