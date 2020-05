Kultur

Det ble en trivelig dag for beboerne ved BOAS, Sanatelltunet og Oppdal helsesenter, da Røde kors besøkstjeneste sørget for at de tirsdag ettermiddag fikk besøk av flere dyktige musikere. I småkjølig maivær satt mange ivrige publikummere bak åpne vinduer og dører og koste seg med musikken. Flere kom også ut for å høre på og synge med.