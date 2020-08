Fikk kutte snora med vikingsverd: - Gravfeltet er en gullgruve for Oppdal

Kultur

I dag var det duket for offisiell åpning av langhus og sti på gravfeltet på Vang. Distriktsminister Linda Hofstad Helleland foretok den offisielle åpningen og det ble taler ved ordfører Geir Arild Espnes og leder av prosjektgruppa.

- Oppdal kommune er en kommune med mange naturskatter. Gravfeltet på Vang er det langt største gravfeltet i Oppdal. Vi har flere. Men det er ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen. Størrelsen, måten gravleggingen er gjort på og tiden det har vært i bruk gjør selvfølgelig dette gravfeltet unikt, sier ordføreren.

Han poengterte at det i flere år har vært ønske om å gjøre gravfeltet mer tilgjengelig for publikum.

- Oppdal kommune er grunneier og Trøndelag fylkeskommune er forvalter og vi er umåtelig takknemlig overfor fylkeskommunen ang økonomien som har gitt til gravfeltet for å få det opp og frem. Vi er takknemlig for den hjelpen som har blitt gitt, sier han.

- Et unikt kulturminne

Ingvill Dalseg har vært prosjektleder for dette prosjektet. Hun forteller at dette er en dag de har gledet seg til i lang tid.

- Det er et unikt kulturminne og ikke minst et vakkert kulturlandskap, sier hun.

Dalseg fortalte videre om arbeidets start fra da til nå. Det hele startet i 2015. Da tok Dalseg kontakt med fylkeskommunen og stilte spørsmål om det ikke var mulig å få realisert litt mer på Vang. Det fikk hun et rungende ja på.

- Deretter opprettet vi en arbeidsgruppe som skulle jobbe for gravfeltet. Vi hadde ingen midler, men et stort pågangsmot. Så arbeidstittelen for prosjektet ble «Å bygge stein på stein», sier Dalseg.

Prosjektlederen ønsket å takke flere for at dette har blitt en realitet.

- Eli Grete Nisja fortjener en stor klem og en takk. Hun var har vært med helt fra starten og har lagt ned en kjempeinnsats for gravfeltet, sier hun.

Resten av prosjektgruppa har bestått av Sjur Vammervold (kulturkonsulent i kommunen), to fylkesarkeologer, Tore Aasheim (politiker) og Dalseg selv.

Lokal arbeidskraft

For å få langhuset og stien på plass, har det vært flere lokale krefter i sving. Langhuset er bygget i tradisjonsmateriale og her har lokale håndverkere vært i aksjon. Det er Olav Solberg som har vært entreprenør og håndverkeren på stedet har vært Jon Sneve. I tillegg har Frank Smed levert beslag og har i tillegg levert en kopi av et kvinnesverd. Stien er laget av Tradisjonsmur.

- I tillegg har Odd Fellow hjulpet oss med å rydde opp i feltet. Alle som har bidratt for å få til Vang slik det er i dag fortjener en stor takk. Og det er de som er viktigste formidlerne av Vang og historien her, sier Dalseg.

Ivar Bakk fra Tradisjonsmur sier at det har vært en kjempeartig prosess å være med på.

- Det har vært arbeidsomt, men det er et veldig fint område å arbeide på. Vi har kost oss her, sier ha.

Han har stor tro på at de nye stiene i feltet vil bli svært godt mottatt av publikum.

- Nå er det mye enklere å gå her og det er enklere å orientere seg. Jeg tror dette kommer til å bli kjempebra, sier han.

Åpnet gravfeltet med vikingsverd

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) fikk æren av å stå for den offisielle åpningen av gravfeltet. Hun forteller at dette vil bety mye for Oppdal og regionen fremover.

- Det å forvalte et kulturminne på en slik måte dere har valgt, er utrolig viktig. Ikke bare for historien, for kulturminnene forteller noe om hvem oppdalingene er, sier hun og legger til at gravfeltet er en gullgruve for Oppdal.

Statsråden var blant annet med på å åpne en utstilling i Oppdal i 2017.

- I tillegg til at Vangfeltet vil ha en stor verdi utover Oppdalssamfunnet og regionen, vil det også ha en nasjonal og internasjonal verdi. Å se at det legges ned en slik innsats fra lokalsamfunnet og ildsjeler for å få formidlet historien, vil nok inspirere mange til å reise til Oppdal for å se hva bygde-Norge og fjell-Norge har å by på, sier hun.

Hofstad Helleland er klar på at dette ikke hadde skjedd om det ikke hadde vært for Dalseg.

- Det å ha ildsjeler i bygda og som i tillegg er politiker og som ikke gir seg, men som holder på til de ser resultater, er grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn. Jeg er veldig stolt over det du har fått til og jobben som er gjort. Og ikke minst av folkene du har hatt med deg. Dette er starten på noe mer, sier hun.

