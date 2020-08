Kultur

Bruno Viard svinser rundt i den koselige leiligheten og byr både på kaffe og fransk bakst. Han kommer fra en liten by 300 km fra Paris; Angers. Han jobbet som musiker i Paris og Angers i mange år, før han og kona Emanuelle bestemte seg for å flytte hit til Oppdal for to år siden. De to døtrene i tjueårene valgte å bli igjen i Angers.