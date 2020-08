Kultur

10. oktober kommer Erlend Ropstad til Oppdal kulturhus for å holde en solokonsert.

Dette opplyser booking- og arrangementsansvarlig Guri Hokseng ved Oppdal kulturhus til Opdalingen.

- I disse tider der konserter utsettes og kanselleres er vi utrolig fornøyd med å kunngjøre en ny konsert til høsten. Og det er ingen hvem som helst som kommer, Erlend Ropstad med solokonsert, opplyser Hokseng.

Turné ble til soloturné

Planen var at Erlend Ropstad skulle slippe sitt åttende soloalbum 18. September i år, og ha en turné med fullt band og stor produksjon over hele landet i oktober.

- Siden dette ikke er sesongen for svett storformatsrock på grunn av pandemien, så kastet Erlend seg rundt og gjorde om høstens turné til en soloturné, noe han har hatt lyst til å gjøre i lang tid, står det videre i pressemeldingen.

Erlend alene på en scene, med piano og gitarer er ikke ukjent for ham selv eller publikum.

- Erlend har på en måte en egenskap som gjør at han kan formidle sangene 1 til 1 med alle i salen på en gang. Og selv om alle må holde god avstand til hverandre disse kveldene, så betyr ikke det at ikke musikken kan komme nærmere. Og så er det absolutt en strålende måte for Erlend og alle arrangørene å holde hjulene i gang, avsluttes pressemeldingen.