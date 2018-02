Spis med oss første kveld på Perrongen

Matauk

Vinn plass ved Opdalingens bord under reåpningen av et stykke oppdalshistorie.

Opdalingen i samarbeid med Oppdal turisthotell inviterer til å spise sammen med oss på den offisielle åpningen av restauranten.

Vi har invitert en rekke gjester, men to av plassene ved bordet kan du være med å vinne.

Du kommer i hyggelig selskap, og du får smake på forskjellige retter som er hentet fra den nye menyen. Og, du får være blant de aller første som er med å innvier den nye utgaven av Perrongen.

Hvem som helst kan delta, men du trenger å gjøre litt detektivarbeid – du må nemlig svare på et spørsmål.

SPØRSMÅL:

Puben George på Oppdal turisthotell er oppkalt etter en helt spesiell person; hvem var denne personen?

Ok, du skal få noen hint: Det er et historisk sus over navnet, og vedkommende er nært knyttet til framkomstmidlet som passerer rett forbi hotellet flere ganger om dagen. Og som navnet tilsier; det er ikke sikkert at vi snakker om en norsk person.

Send svaret på en SMS til nummer 2105 med kodeord OPD QUIZ og riktig svar.

Siste frist for å svare er søndag 25. februar. Vinneren blir kontaktet. Premien gjelder kun for åpningen 1. mars.

Konkurransen er et samarbeid mellom Opdalingen og Oppdal turisthotell.