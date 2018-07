Fråts i sommergrønnsaker

Matauk

Sommergrill trenger ikke bety brente pølser. Med italiensk inspirasjon kan grillen til og med bli kjøttfri.

Det er mye godt å si om norsk tradisjonsmat, men det meste er beregnet på kaldere dager enn de vi har opplevd i det siste. Kaster vi derimot blikket litt sørover, i dette tilfellet til Italia, er det rikelig med inspirasjon å hente.

For når salat er for lite mettende og kokte poteter er for mye forlangt i varme feriedager, viser italienerne at de har flere strenger å spille på enn bare pizza og pasta. De har en «p» til – polenta!

Tenk semulegryn, bare laget av mais i stedet for hvete. Italienerne spiser den både som myk grøt og som stivnede, grillede snipper som blir et mettende alternativ til poteter, ris og pasta.

Selv om polenta utelukkende består av mais, smaker det ikke mais. Faktisk smaker det veldig lite. Så lite at du er nødt til å pøse på med smak. Jeg bruker en buljongterning i vannet og tilsetter en solid håndfull parmesan før grøten får stivne, og på den måten får polentasnippene litt mer innhold enn bare konsistens.

Selv om den varme polentaen er flytende, blir den så hard at den kan hvelves ut av formen og skjæres i biter når den er kald. Dessuten holder den formen når den grilles. Bare husk å pensle bitene med rikelig olivenolje før du legger dem på grillen, ellers får du dem aldri til å slippe grillristen igjen.

Når grillen likevel er rykende varm, har heller ikke sommergrønnsakene vondt av en tur innom. Den kanskje mest smakløse grønnsaken av dem alle – squash – får både liv og vigør hvis du høvler dem i tynne strimler, pensler med olje og drysser med krydder før de får et par minutter over flammene. De skal helst være så tynne at du ser grillmerkene gjennom skivene før du snur dem. Et par millimeter er rikelig.

Det er få begrensninger på hvilke råvarer fra grønnsaksdisk og egen hage og drivhus som passer her. Bare bruk alt du har i en herlig, varm salat.

GRILLET POLENTA OG SOMMERGRØNNSAKER

(4 porsjoner)

2 dl hurtigpolenta

8 dl vann, gjerne med en buljongterning i

1 stor håndfull revet parmesan

2 ts salt (kun 1 ts hvis du har brukt buljongterning)

pepper

Rikelig med helt ferske grønnsaker. Her er det brukt reddiker, ruccolasalat, asparges, tomater, tynne, grillede squashskiver (bruk ostehøvel for å få lange, tynne strimler, pensle med olje, dryss med salt og grill kjapt på høy varme), sukkererter og purre. Noen rå og noen grillede.

Kok opp vann/kraft, rør inn polentagrynene og la grøten koke i fem til ti minutter (sjekk koketid på pakken). Rør absolutt hele tiden, for dette legger seg fort ved i bunnen. Ikke brenn deg, for polentagrøt er sånn «ploppegrøt» som kaster varm grøtsprut rundt seg når den koker. Når grøten er omtrent like tykk som risengrynsgrøt, tar du den av varmen, rører inn parmesanen og smaker til med salt og pepper. Hell grøten ut på en dyp tallerken eller et fat, glatt den ut og sett kaldt til den er hard.

Hvelv den kalde grøtkladden ut på en skjærefjøl og skjær i snipper. Pensle med olivenolje og grill på høy varme til polentasnippene er gjennomvarme og har fått både tydelige grillmerker og masse grill- og røyksmak.

Server varmt sammen med det du har tilgjengelig at sommergrønnsaker – både grillede og kalde om hverandre – og evt. pesto, spekeskinke og mozzarella.

MEATLESS – ELLER MED EN SKINKEBIT: Grillede sommergrønnsaker og polenta er egentlig mer enn rikelig til å mette de fleste mager, men det er ikke til å komme forbi at det smaker godt med en bit spekeskinke eller mozzarella til.