Oppdalsmat i hovedstaden

Matauk

Bortistu Gjestegard, Jo-Sætra og Grindal Ysteri er i helga på Matstreif på Rådhusplassen i Oslo. Oppdal blir også vist fram som reiseforslag for matinteresserte østlendinger.

- Det er veldig artig å være utenfor Trøndelag og vise fram hva vi har. Nå får vi fortalt mange hva de kan oppleve om de kommer til oss, sier Linda Mai Helmersen Weiseth fra Bortistu.

Sju regioner i Trøndelag er samlet i en brosjyre med forslag til overnatting og aktiviteter der mat står i fokus.

- Oppdal er en av de sju, og vi får fortalt mye om hva vi har å by på. Det er positivt å vise seg fram på en nasjonal arena, sier Weiseth.

- Vi har et stort marked i Oslo, så for oss er det veldig bra å være her. Vi har ikke vært med før, men første dagen har absolutt vært positiv, sier Turid Nordbø i Grindal Ysteri.

- Mat er en viktig del av enhver reise, og maten i Trøndelag er helt klart verdt en reise i seg selv, sier prosjektleder Brit Melting.

- Enten du drar på lokalmatsafari på Røros, sykler mellom gårdsmatsutsalgene på Den Gyldne Omvei, eller tar med piknikkurv og overnatter et i fyr, skreifestival eller krabbefiske – matopplevelsene står i kø.

Trøndersk festmåltid

Tidligere i vår reiste kokk Lars Erik Vesterdal (sammen med NSB og Oi! Trøndersk Mat og Drikke) rundt i fylket og samlet råvarer til et tre-retters Trøndersk festmåltid. Målet var å sette sammen et måltid av råvarer som trøndere har et forhold til.

- Det som kjennetegner Trøndersk matkultur er nettopp mangfoldet. Derfor er det ekstra morsomt å stå i Oslo og vise fram det, sier Vesterdal.

Festmåltidet består blant annet av laks fra Frøya, lam fra Oppdal, blåskjell fra Åfjord, Inderøykarve, skjenning og Rørosromme.

I tillegg til en fellesstand for Trøndelag under navnet Matriket Midt, står også 16 trønderske lokalmatprodusenter med sine spesialiteter på Matstreif, Norges største matfestival, på Rådhusplassen i Oslo i helga.

Matriket Midt

- Politikerne i det nye Trøndelag fylke har sagt at de ønsker å bygge Trøndelag med mat, sier Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

- Gjennom navnet Matriket Midt kan både produsenter og reiselivsaktører med mat i fokus, vise fram hva de har å by på. På nettsiden matriketmidt.no er det en digital guide der man kan søke opp produsenter og serveringssteder, og navigere på kart direkte dit man vil.