Ingenting er mer foraktelig enn et ungdommelig brushode med grå hår.

Meninger

Over hele landet sliter man med å få de unge til å delta i politikken. Ungdommen engasjerer seg ikke, de deltar ikke og de blir mange ganger stående utenfor de demokratiske prosessene.

Når det gjøres vedtak skjer det uten deres deltakelse og den politiske prosessen blir egentlig bare bestemmelser som tres ned over hodet på dem. I det lange løp sier det seg selv at dette verken bygger tillit til politikere eller det politiske systemet.

Ungdomsrådet i Oppdal er et hederlig unntak. Her har man med hjelp av engasjerte politikere og folk fra administrasjonen som tar ungdommene seriøst, fått et råd som representerer flesteparten av ungdommene i Oppdal.

Det er jo en lei tendens til at slike råd; ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede etc. blir supperåd som er en del av den demokratiske prosessen bare på papiret. Det er liksom bestemt at man skal ha slike råd, men i mange tilfeller får de verken direkte innflytelse eller meningsfylte funksjoner.

Derfor er det trist at når ungdomsrådet faktisk fremmer en interpellasjon (via en kommunestyrerepresentant) i kommunestyret så blir de møtt med grynting fra gamle, gretne gubber som mener at dette kunne man ha fikset på egen hånd.

Her prøver ungdommene å fremme en sak på korrekt måte, de tar det til og med inn via handlingsplanarbeidet, noe, som når sant skal sies, ikke alle politikere er like flinke til selv, og så blir de møtt med så lite respekt. Er det rart ungdommen ikke bryr seg?

I stedet for å se det store bildet så blir man irritert og rir prinsipper, når det er de demokratiske prinsippene ungdommene faktisk prøver å lære og få et forhold til. Vi synes det er flott at ungdomsrådet engasjerer seg og vi håper de fortsetter å plage gretne, gamle gubber med flere gode og gjennomtenkte forslag i framtida.

Og altså: Flertallet i kommunestyret tok heldigvis innspillet seriøst og nå får vi se hvor og når det eventuelt kommer opp et sykkelstativ ved idrettshallen.