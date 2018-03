Takk Rune og gratulerer Astrid

Meninger

Denne helga opplevde vi i Opdalingen en litt spesiell situasjon. I et overfylt presserom i Oslo Konserthus, etter at NRK og VG hadde fått sine seiersintervjuer med Astrid S etter Spellemannspris-showet, vinket presseansvarlig fram en av de minste avisene i presserommet. En gledestrålende Astrid får øyekontakt med Opdalingens journalist, og etter en «takk for sist»-klem får lokalavisa sin kommentar, som – med en svært så pratsom Astrid – blir et lite intervju.

Noen minutter tidligere hadde Astrid på direktesendt TV nettopp sendt en hjertelig takk hjem til sin musikklærer Rune Skjolden i Rennebu. Han som så talentet i den unge rennebujenta og som aldri var redd for å pushe henne litt lenger enn det hun selv trodde hun var god for.

Det er gått noen år siden unge Astrid Smeplass fikk synge sammen med sitt store idol Sissel Kyrkjebø på torget på Berkåk. I helga gjorde hun et poeng ut av at det var gått altfor mange år siden sist en kvinne hadde vunnet «Årets Spellemann».

Det er et godt stykke fra veikrysset E6/700 og til scenen på Oslo Konserthus, men veien er ikke lengre enn at det går an å ta turen, takket være en aktiv kulturskole og en ærekjær musikklærer.

Hvor veien går videre for Astrid S er ikke godt å vite. Ikke alle er like enige om at hun burde ha fått prisen allerede nå – året etter at hun fikk prisen som Årets Nykommer.

Forventningspresset foran lanseringen av hennes første album blir i alle fall ikke mindre av å vinne en slik pris, og den unge damen innrømmer at hun kjenner på ansvaret for å prestere.

Enn så lenge kan Astrid suge på Spellemann-karamellen og speile seg i glansen av blitzstormen; vi er overbevist om at rennebujenta har en lang og innholdsrik ferd foran seg. Ikke minst fordi hun ikke glemmer hvor hun kommer fra og hvem som har hjulpet henne på veien framover – for er det en ting som er sikkert så er det at Astrid vet hva hun vil.

For å ha kontroll på hvem, hva og hvor for en artist så trenger vedkommende en god grunnmur av talent, selvinnsikt og selvtillit – og det får du, blant annet ved å ha støttespillere som musikklærer Skjolden i livet ditt.