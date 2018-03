Meninger

Ordføreren mener det er på tide å finne fram champagnen, fylkestingspolitikerne finner fram de store go'orda og idretten jubler; endelig blir det idrettshall i Oppdal – nå er det ingenting som kan stoppe eller forpurre prosjektet.

Det var nok mange som lurte på om Kirsti Welander oppførte seg i overkant høy og mørk da hun i valgkampen lovte bygdefolket ny idrettshall. Det må være godt for en politiker å kunne innfri et valgløfte så klart og tydelig.

Men, dette har slett ikke vært noe one-woman-show. Her er det mange som har dratt i samme retning. Senterpartiet var tidlig ute, de hadde til og med tanker om hvor hallen burde ligge. Høyre og deres fylkestingsrepresentant har jobbet godt i kulissene. Idrettsfolket har vært klare og entydige i sine tilbakemeldinger og ledelsen ved Oppdal videregående skole har vært konstruktive og positive. Fylket har vært imøtekommende og de fleste lokalpolitikerne har hatt blikket fast fokusert på en snarlig og effektiv løsning, samt at kommuneadministrasjonen har gjort jobben sin.

Veien fram til det endelige vedtaket i fylket har ikke vært uten hindringer, utfordringer og et par avkjøringer. En kan vel si uten å fornærme noen at prosessen for ettertiden godt kan brukes som et eksempel på hvordan ting bør og ikke bør gjøres.

Det kan vel hende at det er noen som mener at de har lagt fram synspunkter og kloke meninger som ikke er blitt tatt med i betraktning, og da kan det jo hende at man ved andre saker går tettere inn i saken, engasjerer seg og fremmer konkrete forslag tidligere i saksgangen.

Andre igjen mener kanskje at det har kommet fram for lite informasjon, at det har vært for liten åpenhet og man burde ha hørt mer på tilbakemeldinger fra andre enn bare primærbrukerne av hallen.

Likevel, nå blir det likevel hall, og det kan gi positive ringvirkninger for både idretten, kulturlivet, turistnæringa, den videregående skolen og bygdafolket generelt, så la oss se framover, glede oss over vedtaket og glede oss til dørene åpnes for første treningsøkt.