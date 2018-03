Hva er det jeg vil ha?

Meninger

“Er det dette vi vil ha?” spør arkitekt Amund Grimstad i Opdalingen på vegne av eiere og leietakerne i Aunasenteret. Og for all del, jeg skal ikke svare for andre. Jeg kan bare svare for meg selv.

I fjor høst tok jeg et av mitt livs viktigste valg. Etter fødselspermisjon nummer to bestemte jeg meg for å starte min egen bedrift. Galskap, var det nok noen som tenkte. Inkludert meg selv.

Fordi å selge rådgivningstjenester innenfor markedsføring og kommunikasjon når du er småbarnsmor bosatt på et eldgammelt småbruk i Rennebu kommune med knapt 2550 innbyggere. Hele 10 mil unna nærmeste by. Det virket ikke spesielt smart. Fordi hvem ville kjøpe av meg? Ingen, trodde jeg. Men takket være en støttende samboer (og ingen andre) så turte jeg likevel å gå “all in”.

Og det angrer jeg ikke på i dag. Bare et drøyt halvår senere viser det seg at bedriften min faktisk går ganske bra! Det finnes uten tvil virksomheter med behov for mine tjenester i både Oppdal og Rennebu.

Men her kommer jeg også til sakens kjerne:

Fordi hvis min bedrift skal vokse - så må kundegrunnlaget også vokse. I dag jobber jeg for et knippe fantastiske bedrifter i Oppdal og Rennebu. Men jeg reiser også, med glede, til kunder i Trondheim eller Åndalsnes. Ja, til og med helt ned til Oslo og Tønsberg.

Jeg er ikke skremt av å reise langt for å treffe spennende kunder.

Men hva er da egentlig potensialet for et kommunikasjonsbyrå i fjellbygda Oppdal?

Du og jeg bor i en av Norges beste hytteregioner - der pila fortsatt peker oppover. En positiv konsekvens av dette er for eksempel at Oppdal kommune har vært på handelstoppen i fylket i mange år. Det går godt i Oppdal. Og spesielt godt går det om du er håndverker - eller driver matbutikk eller sportsforretning.

Men jeg passer ikke inn i noen av disse yrkeskategoriene. Og det finnes flere av oss som er dyktige innenfor helt andre fagfelt enn håndverk og detaljhandel. Vi har valgt å flytte ut av byen og etablere oss i fjellbygda - og i verste fall får vi ikke brukt kjernekompetansen vår. Fordi det ikke finnes nok bedrifter eller arbeidsgivere som har bruk for oss. Noen flytter til og med vekk herfra fordi en yrkeskarriere virker umulig.

En dag skaper bedriften min kanskje nye arbeidsplasser for flere enn meg selv. Men da er et velfungerende og mangfoldig næringsliv en forutsetning. Da må vi være i stand til å tiltrekke oss flere bedrifter, mer kompetanse og enda flere gode hoder. Vi må skape attraktive næringsarealer og vekstmuligheter for kompetanse og vekst for alle bedrifter og næringer i Oppdal.

Så for meg er det enkelt å svare på spørsmålet fra Aunasenteret:

Ønsker jeg vekst for min og din bedrift i tiden som kommer?

- Uten tvil.

Tror jeg at et spektakulært næringsbygg i Oppdal vil bidra til at jeg får treffe flere spennende mennesker og potensielle kunder?

- Ja, det blir helt konge.

Vil jeg ha et innovasjonssenter med takhøyde for næringsutvikling i Oppdal?

- Selvfølgelig.

Silje Kristin Granum,

daglig leder og rådgiver,

Folksnakk AS