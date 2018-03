Stadig flere leser aviser

Meninger

Det siste året har Opdalingen fått 600 flere daglige lesere, hver eneste dag i uka. Hvordan går det an når vi kommer ut som papiravis bare to dager i uka?

Jo, fordi Opdalingen er der folk flest er for tida; på PC, lesebrett, men aller mest på mobil. Her kan du lese lokalavisa via vanlig internett på opdalingen.no, men også som e-avis, en kliss lik utgave av papiravisa, som du kan lese når og hvor du vil, og som er tilgjengelig på telefon og lesebrett i en egen App dagen før den kommer ut i butikken eller postkassen.

For mange aviser så er det nå flere som blir digitale abonnenter enn de papirabonnentene som faller bort. Det å satse på papiravisa som framtidas løsning blir det samme som å satse på Kodak-film til fotografering når alle bruker telefonen til å ta bilder med. Selv om hjertet fortsatt banker for papiravisa så har vi i mediehusene ikke råd til å være papiravis-romantikere.

Papiravisa kommer nok til å være med oss noen år til, på samme måte som noen fortsatt selger CD-plater, bruker brevgiro eller betaler med kontanter når de er i butikken, men vi vet alle at sanden er i ferd med å renne ut i timeglasset.

Når det er sagt så er det heldigvis stadig flere som leser aviser – om enn på digitale plattformer. Dette er gode nyheter for mediebransjen, men også deg som leser.

Aviser er redigerte medier der det alltid er noen som må stå til ansvar for det som kommer på trykk om man bryter loven for eksempel med hensyn til rasisme, spredning av rykter eller uriktige opplysninger etc. Avisene skal også være en sikkerhet for at alle kommer til orde, og passe på at de som sitter med makta ikke misbruker den.

Det at flere leser aviser og betaler for sine abonnement betyr også at det blir mer penger til å lage god journalistikk. Det betyr ikke at avisene skriver eller trekker fram temaer eller meninger som du liker eller er enig med hele tiden, men det er også en del av jobben vår. Vi skal være talerør for alle, også de vi ikke liker meningene til – det er derfor mange avislesere også er viktige for samfunnet og demokratiet.