Politisk sveiseblind

Meninger

Trondheim Arbeiderparti har sitt å stri med for tiden, såpass at både ordfører og tillitsvalgte må forklare seg for både media og medlemmer.

I tillegg så er lokallaget i trønderhovedstaden innstilt på å ønske Trond Giske tilbake i varmen etter at han gikk på en skikkelig #metoo-smell for noen måneder siden. Ikke det at det er vår oppgave å rådgi Ap sitt lokallag i Trondheim, og ikke det at vi føler et spesielt ansvar for Arbeiderpartiet; men det må være på sin plass å gi et velmenende råd i form av et ledende spørsmål.

Kjære Trondheim Arbeiderparti; har dere i det hele tatt skjønt hva #metoo-kampanjen egentlig handler om eller er dere helt politisk sveiseblinde?

Giske er altså ikke en rockestjerne og uansett hvor mye man ser opp til en persons politiske meritter så tar det seg ikke ut å oppføre seg som starstruck groupies.

39 andre Ap-lokallag i Trøndelag tenker det samme – å gi Giske betydelige tillitsverv nå kommer til å fungere veldig dårlig opp måte ihuga Ap-folk og velgere for øvrig.

Vi har forståelse for at prosessen har vært tøff for Giske og hans familie, men det har det også vært for de fornærmede i saken. Det Giske innrømmer å ha gjort er av en sånn karakter at det blir for dumt å påstå at reaksjonene er konspirasjonsfundert Oslo mot Trøndelag.

Rent generelt; om man er redd for at ens egen oppførsel kan brukes mot en politisk, så får en holde tunga i sin egen munn og hendene i egne lommer og kontrollere inntaket av alkohol – bare spør en herværende Høyre-politiker om akkurat det – han slipper ikke engang inn på sitt eget partis møter.

Drivkraften og virkeligheten bak #metoo-kampanjen er så sterk at det overskygger gamle handlingsmønster og allianser. Det er noe Trondheim Arbeiderparti ikke har fått med seg – og om ikke det endres seg faderlig fort så vil både medlemmer og velgere straffe dem for det ved neste korsvei.

Alt til sin tid, og det er lov å reise kjerringa og bygge opp ny tillit – men det tar tid, hard arbeid og en genuin vilje til å ta innover seg tegn i tiden.