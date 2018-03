Klar, ferdig, påske!

Meninger

Ja, da var vi her igjen da, vintersportsstedet Oppdal og regionen omkring er klar til å ta imot flokken med påsketurister, enten det er hjemvendte bygdefolk som må ha en dose vinteroppdal uansett hvor de bor i landet eller gjester fra fjern og nær som vil sikre seg en bit med påskeidyll i fjellene i og omkring Oppdal og Rennebu.

Vi har nå forberedt oss så godt vi kan, og mens de store kjøpesentrene ber sine ansatte om å parkere utenfor sentrum for å gi plass til turistene og bygdefolket klok av skade unngår å gjøre sine påskeinnkjøp mens det verste påskerushet står på, så kan vi konstatere at det skjer ett og annet positivt i bygda også.

Nytt av året er jo at turisthotellet er tilbake i drift. Det bygges og selges hytter som aldri før. Oppdal Smak av fjell satser friskt med egen prosjektleder og mens mathallen i Trondheim er blitt kjedebutikk byr både Bakeriet Sprø og Oppdal Smak & Behag på skikkelig håndverk i matveien. Pizzasjappa i det gamle Nor-bygget er erstattet med en à la carte restaurant som får gode skussmål hos dem som har vært der, og skiferbiffen er tilbake på Perrongen og vannhullet George er åpnet igjen. Gamle helter som Spisbar feirer jubileum når andre har takket for seg, og kjøkkenet på Skifer har stadig et godt renommé.

Vi diskuterer riktignok det planlagte innovasjonsbygget på hjerteligste oppdalsvis, men ingen skal komme her og si at det ikke skjer noe i distriktet. Kanskje vi skal høre med turistene hva de tenker om låven og fjellet i sentrum?

I år trenger vi i alle fall ikke ekstra skibakke i form av et kunstig fjell i sentrum, i år er det nok snø, og løypenettet står klar til storinnrykk, parkeringsplasser er ryddet og løypa langs Gjevilvassvegen ligger der klar til bruk. I alpinbakken har de sikret seg reservesikringer og overgangen til nye drivere i spisestedene er sikret.

Mye og mange er nevnt, og helt sikkert en og annen glemt – men når utvalget begynner å bli såpass bra, så viser det at vi er på rett vei. Og selv om vi jobber og stresser for å gjøre gjestene til lags, så bør vi kanskje ta oss tid til å være litt turister i egen bygd; nyte fruktene av hardt arbeidet og godt samarbeid – sånn blir jo vi også våre egne ambassadører og turistverter.