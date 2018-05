- Møkk lei alt #metoo-styret i politikken

Meninger

Jeg er forelska. Ikke sånn hodestups, forvirret og fjern som kjennetegner en tenåringsforelskelse, mer lett til sinns, energisk og vandrende rundt med et salig smil om munnen.

Grunnen til denne amorøse vårfølelsen er ikke et atletisk manneben som får hjertet til å galoppere, selv om det skal sies at det hjelper på med varme følelser i et traust forhold også, når våren kommer.

Og gubben har slettes ikke gått ut på dato, i hvert fall ikke for min del. Men denne gangen så kommer han altså til kort, for det er noen firbente små ullskapninger som får blodet til å bruse litt ekstra i årene om dagen.

På veg til og fra jobb kjører jeg forbi mange små skapninger som tumler rundt i vårsola, helt nye og nydelige og klar for å utforske verden. De er ukritisk begeistra for det meste og sjarmerer en stakkar helt i senk, selv om jeg sitter i en bil og bare passerer i fart.

De tumler rundt i vårgrønt gress, hopper og spretter og bare ER. Jeg skjønner godt at all verdens store poeter til alle tider har prist denne årstida gjennom ord og toner, for det er et like stort under hvert år, om det høres aldri så patetisk ut at «nytt liv av daude gror»

En må være rimelig optimistisk om en skal få ned et tilsvarende hyllingsdikt på papiret en grå og regntung dag i november. Noe av gløden fra mai har blekna for min del på den tida av året, men vi er ulike og finner sjarm og glede i så ulike ting, heldigvis.

Men disse små lamma som gresser rundt i bygda på denne tida av året er bare så fine, at jeg blir helt betatt, og som sagt nesten forelska. Det er faktisk så formildende å betrakte disse små vesenene at jeg griper meg selv i å sitte og glise for meg selv, sjøl om riksnyhetene melder som dagens viktigste sak at politikere ikke har tatt ansvar for #metoo i eget parti for n’te gang.

Egentlig så er jeg møkk lei hele styret, og det har jeg faktisk vært ganske lenge. Det har ingenting med disse sakenes viktighet og aktualitet og gjøre, for det er helt klart helt forkastelig for en hvilken som helst politiker, i hvilket som helst parti, å bruke egen makt og posisjon for å trakassere andre.

Det være seg kvinner eller menn, unge eller gamle. Det er vel ellers intet nytt under solen, at enkelte gjør seg sjøl større og viktigere ved å gjøre andre små og skamfulle, metoden er uhørt men dessverre ikke ukjent.

Jeg mistenker at det ett eller annet sted i Norge sitter en gnom med argusøyne og sjekker om det er noe lugubert i de politiske kretser det kan skrives og snakkes om.

Er det noen med små eller store svin på skogen, som kanskje de aller fleste av oss har ved nærmere ettertanke, ja da får denne gnomen vatn på mølla og slår opp store fete overskrifter om sex press, usømmelig flørting og andre virksomheter som ikke helt tåler dagens lys.

Politikken overskygges av disse fete overskriftene, gang på gang. Jeg skjønner meg ikke særlig på journalistikk, men at ordet sex selger som varmt hvetebrød i de fleste mediekanaler, det behøver en ikke være rakettforsker for å skjønne.

Innimellom slår jeg rett og slett av både radio og TV, rett og slett fordi jeg ikke orker å høre ett ord til om dette styret. Virker det da etter hensikten lurer jeg på? Å utmatte den gjengse leser og lytter på et sånt viktig tema?

Oppmerksomheten som skulle bevisstgjort oss og bidratt til at viktige tema virkelig blir tatt tak i, slår kontra og blir bortimot en pest og en plage. Jeg kan altså ikke for min bare vilje skjønne bæra av denne retorikken. Like lite som jeg ikke fatter at sånne saker gang etter gang overskygger viktige nyheter, både her i vår egen andedam og ellers i verden.

Det er kanskje ikke helt tilfeldig heller at sånne saker slippes i media like før viktige politiske saker skal behandles? Kjempestore bevillinger til flere byråkrater og ledere, mindre penger til syke og uføre, Acer saken om norsk slag av kraftressurser, Nasjonal Transportplan med kostnadsrammer på enkelte prosjekt som ikke ligner grisen og jordbruksoppgjøret for å nevne noe.

Enkeltsaker og personfokus overskygger det som virkelig betyr noe for den vanlige nordmann sin hverdag, og jeg synes det er mer enn betenkelig. Denne personhetsen som sentrale politikere bedriver har jeg langt oppi halsen. Personangrep som slår midt i trynet, og som er både usmakelige og trakasserende. Hva er det de egentlig holder på med i sentrale politiske kretser lurer jeg på, hva slags samfunn er det noen av våre folkevalgte representerer? Ingrid Ovedie Volden sa det så vakkert; «Du vet, når en tulipan henger med hodet, og så trekker man den inn blant de andre sånn at den kan stå oppreist. Et sånt samfunn vil jeg ha.»

Et sånt samfunn er det jeg ønsker meg også. Der vi skal ha respekt for hverandre, lytte til hverandre, og være enige om å være uenige. For å ikke drukne i egen frustrasjon koser jeg med min egen lille vårforelskelse, og agerer struts.

Noen ganger er det helt all right det også.

Maj-Britt Svorkdal Hess