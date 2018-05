Meninger

I den kommunale forvaltningen har vi en kommuneplan med overskrift ” Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd”. Den inneholder to bolker, nemlig en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer når det gjelder mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisajon. Med andre ord kommunen som samfunnsutvikler og kommunen som tjenesteleverandør. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Når det gjelder stedsutvikling i kretsene i Oppdal står følgende:

"Oppdal er, og skal fortsatt være ei levende bygd med liv og røre i alle kretser og grender. Det er viktig i denne sammenheng at en får et riktig skole/barnehagetilbud og tjenestetilbud som skaper sosial samhørighet for de som bor i disse områdene. Det er nødvendig at det sikres areal for attraktive boligtomter i kretsene. Det er satt i gang tiltak som for eksempel framtidsverksted i flere kretser for å motivere til positiv utvikling".

Hvis det skal være noen vits å ha en kommuneplan, må de som skal fovalte utviklingen ta hensyn til hva som står nedtegnet og som er vedtatt enstemmig av alle parti. Ikke minst når det gjelder langsiktige utfordriger. Det ble bestemt å opprette oppvekstsenter på Lønset på nyåret, og bare noen måneder etterpå kommer forslag om nedleggelse.Dette kan ikke skje, og må være i strid med kommuneplanens forvaltning.

Jeg forventer at de som vedtok opprettelse av oppvekstsenter, stemmer nei til nedleggelse. Når det gjelder økonomisk vinnig, kan det diskuteres opp og ned. Dette har også med livskvalitet å gjøre, og det er verdier som ikke kan måles i kroner og øre.

Det er viktig å understreke, at alle foreldre som har barn på skolen på Lønset, er svært godt fornøyd med den opplæring barna får og ønsker inderlig at driften fortsetter. De som bor i kretsen har ambisjoner om å utvikle Lønset videre og de ser det som helt nødvendig i den forbindelse at oppvekstsenteret får fortsette.

Gode kommunestyremedlemmer, lytt til folket på Lønset, stem for fortsatt drift av oppvekstsenter.