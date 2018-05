Handler saken om Lønset oppvekstsenter kun om økonomi?

Meninger

Politikk handler mest om å forvalte og fordele midler. Skal vi tro økonomisjefens prognoser hva angår økonomiske utfordringer for Oppdal framover, må penger omfordeles – mer til helse og mindre til andre sektorer.

Politikernes vedtak om å gå fra ostehøvelprinsippet til målretta effektiviseringstiltak vil kunne presse fram andre politiske løsninger enn det enhetene er vant til. Når omstendigheter endres, som for eksempel elevtall, vektfordeling av barn/unge og eldre pleietrengende, må kanskje enkelte politiske prinsipper og løfter fravikes/justeres.

Vi er én profesjon av barnehagelærere, lærere og ledere i barnehage og skole. Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning. Som kollegium har vi et felles ansvar for å utvikle et godt utdanningstilbud og for å fremme og videreutvikle vår profesjonalitet. Dette er vårt klare mandat, og da er vår prioritering:

Best mulig kvalitet og opplæring for barna/elevene i Oppdalskolen og i barnehagene.

Et bredt og godt sammensatt kollegium og profesjonsfelleskap, der lærerne kan samarbeide, drøfte, støtte og utfylle hverandres kompetanse.

Et godt faglig- og sosialt miljø for barna/elevene, som gjør at rammeplanen, overordnet del av læreplanen og læreplanens kompetansemål kan nås.

Bærekraftige og framtidsretta læringsarenaer.

Forutsigbarhet for oppvekstsektoren, deriblant økonomi og stabilitet. Både for barn/elever og ansatte.

En skolestruktur tilpasset elevtallsprognoser.

Disse momentene mener vi skal veie tyngst når det skal prioriteres. For å tilby et godt faglig og sosialt miljø for ungene, mener vi at det er en fordel at det er en viss størrelse på enheten, det vil si at elevene på skolen har flere å leke, lære, sosialisere og samarbeide med på å samme alderskull.

Dette er momenter politikerne og rådmannen bør kunne legge til grunn for skolestrukturen uavhengig om det kniper i økonomien eller ikke – eller hva? Bør ikke forholdene/strukturen i oppvekstsektoren kunne tas opp til vurdering uavhengig av økonomiske rammer? Skal ikke barnas beste være lengst framme i debatten hele tiden?

Et kollegium av en viss størrelse har større rom for å diskutere og samarbeide rundt det faglige og sosiale ved elevene. Flere kolleger gir rom for flere faglige diskusjoner og større faglig bredde, og dermed være også være en attraktiv arbeidsplass.

Vi innser realitetene i kommunen når det gjelder omfordeling av ressursene, og da må politikerne prioritere slik at Oppdalsskolen er best mulig for flest mulig!