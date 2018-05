"Vi" og "dem" må bli "oss"

Meninger

Rollen som redaktør i en lokalavis gjør gjerne at man får anledning til å se et bygdesamfunn utenfra eller kanskje rettere sagt, i fugleperspektiv; enkelte saker blir mindre viktige når man får sett dem litt på avstand – når man får et glimt av hele bildet.

Det snakkes og skrives om at Oppdal vil bli flere, ja, til og med passere 7000, men spørsmålet er like fullt; vil man egentlig det? Det finnes folk som har bodd i både Oppdal og Rennebu i årevis; som har eller har hatt unger på skolen, og som har jobbet og betalt skatt til sin respektive kommune, men som forteller at de den dag i dag ikke føler seg som henholdsvis rennbygg eller oppdaling.

Det blir spøkefullt sagt at du egentlig ikke er oppdaling før slekta di har bodd her i syv generasjoner, og selv om det kanskje er ment som et skjemt, så er det likevel med å bygge opp et inntrykk av "oss" og "dem". Og vi snakker ikke om tilflyttere som kommer fra andre land eller kontinenter; kommer man fra Oslo, Møre eller Trondheim, så er man liksom litt sånn sekunda vare.

Igjen, som journalist og redaktør så slipper man å jobbe altfor hardt for å komme i kontakt med folk; som regel ønsker folk kontakt med oss; men hvordan er det for andre som kommer tilflyttende? Dersom slagord som "Oppdal så klart" og "Rennebu et godt sted å leve" ikke skal bli tomme floskler så må man sørge for at alle som bor i Oppdal og Rennebu faktisk er stolte av å bo her.

Det er nok ingen bevisst tanke på å skape avstand til "andre", men her passer det kanskje med et eksempel. Undertegnede kom til Oppdal med en tanke om å jobbe et år i vikariat og så flytte tilbake til Østlandet. Nå er det gått fem år, jeg går snart over i ny jobb, men har valgt å bli boende i bygda. "Skal du virkelig bli boende i kommunen? Vil du ikke bo mer sentralt?" Poenget er at det ikke er venner i Oslo eller Trondheim som spør i vantro, det er det faktisk oppdalinger som gjør.

Skal Oppdal (og Rennebu) virkelig bli flere og vokse, så må da i alle fall bygdefolket selv ha trua. Det lar seg helt sikkert gjøre, men her trengs nok mer en fine kommunale ord og visjoner – her trenger praktiske og konkrete grep!