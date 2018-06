Om du er høne eller kjerring så er det nok lurest å leve i nuet

Meninger

Det er godt å være til om dagene. En nesten patetisk «levgodtoglandligfølelse».

Dag etter dag i flere uker har vi våkna til sol og godvær, og sommeren som alle trodde vi bare skulle få kjenne på sneven av og bli optimistiske på, tidlig i mai, den har vart og vart.

Advarsler om stor skogbrannfare og knusktørre åkrer preller av som vatn på gåsa på en solhungrig frossen trønder – her skal nytes. Regnet kommer nok igjen, har ikke sett annet.

Selv har jeg bevisst fortrengt alle negative tanker som noen mennesker er drivende dyktige på å minne oss på – «bare vent, resten av sommeren blir det nok bare regn og bikkjekaldt» Det er godt mulig, men enn så lenge så må vi ta de dagene vi får tildelt med sommer og kose oss etter beste evne.

Alle sommerblomstene er planta her i huset. Krukker med Knollbegonia, Lavendel og Spanske margeritter står ute. «Det blir ikke på tale å plante annet enn stemor for min del» sa ei dame jeg møtte på gartneriet her forleden, «det kommer minst ei frostnatt før det blir sommer» Ja og så? Tenker jeg i mitt stille sinn, det må da vel gå an å nyte blomstene i noen sommeruker i mai også, og ikke bare pessimistisk vente på uår og elendighet?

Er det godvær, ja så er det det – og blir det kaldt og regn – ja så blir det det også. En ting er i hvert fall sikkert, at den slags rår vi ikke over. Har lite til overs for sånne værspåmenn også for så vidt, men jeg har tro på at når svalene kretser høyt oppe på himmelen – da blir det fint vær i Trøndelag.

Hvis en hele tida skal leve med skepsis og forbehold, da må det bli en mindre trivelig hverdag for hver og en av oss. Etter å ha ligget med nesen i været bort fra denne verden i flere uker, har jeg erkjent, at å leve, det gjør en mest klokt i å gjøre her og nå. Glede seg over dagen en har og opplevelsene en får. Alt annet har vi absolutt ingen garanti for.

Vi har satt poteter, planta jordbær og sådd salat. Litt sjølhushold kan være både nyttig og hyggelig. Hønene og hanen spankulerer rundt. Hanen, en fjærkledd skapning med mammalukker på beina og ganglag som Poirot, vokter over sitt harem, stolt og enerådende. Faktisk såpass enerådende at da en av guttene i huset plukka egg så kom han i en beundringsverdig fart settende rett imot gutten og skulle ta han. Han løp som en gal for å komme unna den iltre hanen.

Trygt oppe på verandaen sammen med oss voksne sa han nokså bestemt at Poirot ikke var et passende navn på den galende skapningen, og døpte han fluksens om til Jostein Bolt.

Det skulle bli mer dramatikk i hønseflokken da elghunden til naboen sleit seg. Vi satt ute og spise middag, noe vi har gjort nesten hver dag i mange uker, da et fryktelig leven brøt idyllen.

Heldigvis for den stakkars høna hadde hunden båndet på, og det ble hengende fast, sånn at hun slapp unna et glefsende hundegap i grevens pølsetid. Forskremt og atskillige fjær fattige, søkte hun dekning i ei lysgrav under verandaen, der hverken folk eller sinte hunder kunne få tak i henne.

Etter demontering av ei trapp og diverse fikk vi henne fram, strøk henne forsiktig og snakka rolig og trøstende. Øynene plira kulerunde og livredde, og nebbet klarte hun ikke å lukke. Et langt klagende «baaaak» var alt hun greide å få fram. Gubben henta en boks med mais, og vi satte henne forsiktig ned på plena.

Jostein virra rundt på den store ekra på andre sida av veien og gol som besatt. Han hadde mista kontrollen, men ikke munn og mæle. Nabokjerringa stakkar, som skulle passen bikkja til sønnen i et par dager, var helt forstyrra og nesten på gråten.

Dolly og Rypa kom ganske fort til rette, men Lerke Lillian, hun var søkk borte. Gurina Glupen - det var ikke tilfeldig at det var nettopp hun som nesten hadde blitt hundemat, virra fortsatt rundt nokså prega av den uhyggelige opplevelsen.

Den fortvila nabokjerringa ble med meg for å lete etter den bortkomne høna, men hun var søkk borte. En annen nabo hadde besøk av sine to barnebarn, og to oppvakte småjenter skal en ikke kimse av. Jeg var bortom og satte dem på saken om den forsvunne høna, og da gikk det ikke lang tid før åtteåringen observerte fjærkreet i dokk bak rabarbrabuskene.

Hun agerte død, fornuftig nok, men levde heldigvis i beste velgående. Vi bar henne forsiktig med oss og forente henne med resten av flokken. Begrepet hønsehjerne har nok helt sikkert en mening, for det gikk ikke lang tid før alle sammen gikk rundt som vanlig og plukka og klukka, i fred og fordragelighet. Det gikk godt denne gangen heldigvis.

Tradisjonen tro så gikk hele flokken inn i huset sitt og satte seg på vaglet da kvelden kom. Neppe særlig mye klokere av skade, men friske og raske alle fem. Om du er høne eller kjerring så er det nok lurest å leve i nuet.