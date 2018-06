Meninger

I et folkemøte om kommunesammenslåing i Rennebu for noen år tilbake, ble de fremmøtte bedt om å bli med på en liten workshop. En av spørsmålene som skulle besvares, var å finne det mest positive med Rennebu og Berkåk. Felles for de fleste svarene, var at Berkåk ligger sentralt plassert, og at det er et viktig knutepunkt i regionen.

En av dem som virkelig har skjønt betydningen av knutepunkt er Jan Arve Nyberg, eier av Berkåk veikro. I en mannsalder har han strebet for å gjøre bensinstasjonen, og tilhørende områder, til en stopplass. Det har han langt på vei klart, det er både kro, overnatting og nå sist, Tesla-ladestasjon på området.

Det er mye som tyder på at Nyberg og familiebedriften ikke er spesielt skuddredd når det kommer til å prøve nye ting, i en bransje som stadig endrer seg. Hurtigladestasjon for elbiler var på plass i 2015. Den gamle servicehallen, med dekk- og oljeskift ble utdatert, da kom det på plass et nytt toalettanlegg. Nå har det nye flotte ladepunktet for Tesla-biler virkelig gitt området et ansiktsløft, i tillegg til at Nyberg forteller om et eventyrlig første hlavår for bedriften.

Nybergs evne til å følge samfunnsutviklingen er sannsynligvis noe som gir ringvirkninger til handelsstanden på Berkåk også. Han forteller at han ofte observerer kunder komme gående med handleposer tilbake til elbilene sine. Da gjelder det for resten av det lokale næringslivet å smi mens jernet er varmt.

Circle K E6 Berkåk er en av landets ti største, målt i antall liter solgt drivstoff, skrev Opdalingen i 2017. Berkåk har et rykte på seg for å selge billig drivstoff, sammenlignet med andre steder i Trøndelag. Derfor planlegger mange å stoppe på én av de tre stasjonene på sin reise gjennom fylket. Nå er det all grunn til å tro at veksten kommer til å fortsette, også på elladepunktene. Om resten av næringslivet er litt våken og innovativ, så er det ingen grunn til at flere skal få nyte godt av jobben som gjøres på Berkåk veikro. "Alle mann til pumpene" kan få en annen betydning, om man er bevisst på mulighetene.