Prioriteres eller prioriteres ikke?

Meninger

Det ble dårlig stemning blant flere representanter på fylkestinget onsdag, etter at Opdalingen skrev atfylkestinget nedprioriterer Nerskogveien.

Fylkesvaraordfører Gunn Stokke mener det er feil å si at veien er nedprioritert, og hun garanterer at veien får penger fra en rund samferdselspott på 15 millioner kroner. Hun omtaler det som sårt at det blir fremstilt som at veien blir nedprioritert, og at Høyre, ved Ingvill Dalseg, hadde et bedre forslag. Heller ikke Høyre hadde øremerket penger, påpeker Stokke.

Men selv om hun sier at det er feil at veien er nedprioritert, så er det ganske lett å argumentere for at veien ikke er prioritert. Fylkestinget har alle muligheter til å øremerke midler til Nerskogveien. Da hadde det ikke vært tvil.

Problematikken rundt veien har vært på agendaen i årevis. Det er ikke sånn at politikerne ikke hadde et grunnlag å ta en avgjørelse på. Statens vegvesen, på oppdrag fra fylkeskommunen, har kartlagt Nerskogveien, og kommet opp med fire alternativer for utbedring. Det billigste alternativet med grusdekke er estimert til 10 millioner kroner, mens en "forenklet løsning" vil koste 15–20 millioner kroner.

Vedlikeholdsetterslepet for nye Trøndelag har vært beregnet til rundt fire milliarder kroner. I 2018 er fylkeskommunens budsjett til drift og vedlikehold på i overkant av 900 millioner kroner, hvor godt over halvparten er satt av til brøyting, renhold, vegetasjonsrydding og drift av veglys og signal. Resterende går til blant annet 210 kilometer ny asfalt, vedlikehold på 65 bruer, skifte av rekkverk og elektroarbeider i tunnel, ifølge fylkeskommunens nettsider.

Som alle forstår, så er det mange fylkesveier om som kjemper om de samme midlene. Stokke garanterer penger til Nerskogen, men vil ikke si noe om hvor mye. Enten vet hun ikke hva hun garanterer for, eller så er det politisk uklokt å si det.

Når vi nå vet at det er satt av 15 millioner kroner til en samlepott, og vi vet at billigste løsning på Nerskogveien koster 10 millioner kroner, da blir regnestykket vanskelig å kommunisere ut i verden.

Ja, kanskje prioriteres veien innenfor den gitte rammen på samlepotten. Men da er det nærliggende å tro at den billigste løsningen blir maksimalt av hva Nerskogveien kan vente seg.

Den billigste løsningen innebærer store utfordringer i vårløsningen, ifølge Statens vegvesen. Vil vi da, dersom det blir den løsningen, kunne sitte her neste vår og si at Nerskogveien er prioritert?