Argumenterer for skolefrukt

Meninger

Matpakken vår inneholder brød, melk og frukt. Men melk og frukt koster penger, Frukten vår koster 3 kr per dag som blir 570 kr på ett helt skoleår. Jeg vet at 41 av 426 kommuner i Norge har gratis skolefrukt. Jeg mener at Aune barneskole også skal få det.

For det første: forskning fra universitetet i Agder viser at elever som får gratis skolefrukt spiser mindre snop og søtsaker, men hvis de ikke får skolefrukt spiser de mer snop. Og jeg synes det er bra at de får gratis skolefrukt for da blir ikke folk overvektige og det blir mindre mobbing for det. F.eks hvis du hadde en familie med litt dårlig råd og hadde ikke noe skolefrukt og bare spiste søtsaker og ble overvektig, hva tror du folk ville synes om deg da.

For det andre så har helsedirektoratet funnet ut at barn spiser ikke så mye frukt hjemme og derfor trenger de det på skolen. Men ikke alle foreldre vil betale for skolefrukt fordi de synes det blir for dyrt, og på den måten får ikke alle barn nok vitaminer fordi de ikke spiser frukt. Da blir det lettere for barna og bli syke og dårlige. Jeg mener at dette er veldig dumt at barn skal bli syke pga dette. Her er et eks, mange foreldre vil ikke betale for skolefrukt for det blir for dyrt for dem, da kan foreldrene sørge for at barnet blir syk eller dårlig, selv om de ikke mener det.

Sist men ikke minst tenk på de barna som ikke har råd til skolefrukt og blir syke og dårlige fordi de ikke har nok vitaminer i kroppen. Vil du være en del av det, eller vil du hjelpe med å la barn få gratis skolefrukt sånn at de har nok vitaminer i seg hele året.

Jeg synes at dere politikere og dere som sitter i stortinget burde tenke over dette med at barn skal få gratis skolefrukt. Og sette av penger til det slik at barn blir sunnere og friskere i hverdagen, for det har dere nok penger til!

Isabel Nygård, 12 år

På skolen min har vi med matpakke hver dag, og vi må betale for frukt og melk hvis vi skal ha det. Frukten koster 3 kr pr dag, det blir 570 kr på ett skoleår. 41 kommuner av 426 kommuner har gratis skolefrukt. Jeg mener det bør være gratis skolefrukt på skolen min også.

For det første er det fordi det er ikke alle som har råd til skolefrukt, det er ca 84.000 familier med dårlig råd i Norge. Tenk om du var en av de 84.000 og ikke hadde råd til noe sunt og ble overvektig, og mobbet hver dag på skolen!

For det andre så har helsedirektoratet funnet ut at gjennom en travel hverdag er det lett og glemme frukt, grønnsaker og bær. Derfor er det også lurt at det er gratis skolefrukt, og flere spiser frukt. Og de vet at mat og livsstilsykdommer og forventet levealder henger sammen, sier forskerne.

Sist, men ikke minst, hvis alle får gratis skolefrukt kan alle få noe sunt i hverdagen sin, da blir det kanskje mindre mobbing!

Mer frukt og sunt=mindre søtsaker og chips.

Jeg synes stortinget burde sette av penger til skolefrukt, såpas mye penger har dere!

Ane Mathisen Schive, 12 år

I Norge er det vanlig og ta med mat på skolen. Det er valgfritt om man vil ha skolefrukt eller skolemelk på skolen. Det er ikke alle som kjøper skolefrukt. Jeg synes det burde være gratis skolefrukt.

For det første er det mange familier som har dårlig råd. Skolefrukt er ganske dyrt til sammen på et skole år. Det koster 570 kr.

For det andre, det kan være elever som har veldig lyst på skolefrukt, men får ikke fordi de har ikke nok penger til å betale.

For det tredje er det sunnere å spise frukt for det gir deg vitaminer du trenger.

Jeg vil og håper det skal bli gratis skolefrukt.

Hvorfor er det ikke gratis skolefrukt?

Telma Haugan, 12 år

På skolen min har vi med matpakke. Det er som regel brød, melk og frukt. Det er valgfritt å kjøpe melk og frukt. Frukt koster 3 kr per dag, det blir 570kr på ett år. Det er 41 av 426 kommuner som har gratis skolefrukt. Jeg mener at vi skal få gratis skolefrukt.

For det første er det familier som ikke har råd til skolefrukt. Det er 84000 familier som har dårlig råd i Norge. Hvordan hadde du følte det viss alle hadde spist frukt uten deg.

For det andre viser undersøkelser at barn på skoler med gratis skolefrukt spiser mindre søtsaker og chips enn barn på andre skoler. Det viser en studie av spisevanene til nesten 3000 elever ved 27 barne- og ungdomsskoler i Norge.

Vi er egentlig overrasket over hvor stor nedgangen er. I gjennomsnitt snakker vi om nedgang i frekvensen av usunn snacking på en tredel fra 2001 til 2008, sier professor Elling Bere ved Universitetet i Agder.

For det tredje. Hvorfor er det sånn at 41 kommuner har gratis skolefrukt når 285 kommuner har det sånn at foreldrene må betale. Jeg synes alle skolene burde ha det likt i hverfall. Fordi vi er et land, da burde alle ha det likt synes jeg.

Til slutt vil jeg si at jeg synes politikerene må gjøre noe fort. De må bevilge penger til gratis skolefrukt.

Børge Staverløkk

På skolen min har vi en vanlig matpakke, det består vanligvis av brød og pålegg. Men det er ikke alle som har med frukt. Jeg mener at min skole burde ha gratis skolefrukt.

For det første så er det mange som ikke har råd til kjøpe skole frukt, tenk hvis det var du som måtte se på de andre som satt å koste seg med skolefrukt.

For det andre så får man sunnere spisevaner å spiser mindre søtsaker. Sist men ikke minst så får du bedre konsentrasjon på skolen.

Sist men ikke minst så er det bare 41 kommuner av 385 kommuner i hele Norge som har gratis skolefrukt!

Jeg mener at dere politikere må gjøre noe med dette. Jeg ønsker gratis frukt til skolen.

Leif Louis Schønheyder, 12 år