Meninger

Ofte er det enkle og vante det beste. Da slipper vi å forholde oss til usikkerhet og ukjente faktorer. Forutsigbarhet er viktig for veldig mange av oss. Privat er det kanskje spesielt viktig å ha en forutsigbar inntekt, for å kunne ta seg opp huslån, eller betjene andre kostnader. I næringslivet er det viktig med forutsigbarhet for å kunne planlegge og utvikle seg, blant annet gjennom investeringer og ansettelser.

Men noen av oss klarer å tenke to tanker samtidig, eller kanskje enda flere også. Det å se mulighetene i endring kan være en veldig god egenskap, dersom man klarer å forvalte den endringen til det bedre.

På Halland camping er det ingen gravferd-stemning, når ny E6 diskuteres. Selv om campingen vil kunne lide under at E6 flyttes unna, tror Tore Halland at han skal klare seg, dersom han beholder fokuset på kjernevirksomheten. I anleggsperioden vil Halland og andre næringsaktører kunne tjene gode penger som kommer godt med, men han er nøye på å ikke glemme de vanlige campingkundene. Det kan straffe seg når hverdagen kommer, og anleggsarbeiderne pakker ned gravemaskinen og drar. Altså ser han muligheten til å kapitalisere på den store utbyggingen, men klarer å holde hodet kaldt, selv om forutsigbarheten på sikt forsvinner.

Alle nye store prosjekter møter motgang. Det gjør det nye Nasjonalmuseet i Oslo, og det gjør det planlagte Siva-bygget i Oppdal. I en noe forenklet versjon av debatten; Det er lett å forstå at den menige mann i gata ikke vil ha et 19 meter høyt bygg i sentrum, på grunn av at sentrum har blitt så fint som det er, med store trivelige og åpne områder. Det er også lett å forstå at andre igjen kan argumentere med at Trollheimen og Dovre er stort nok og åpent nok for dem som ønsker en "grønn lunge". Det er lett å forstå at VPG ønsker bygget velkomment, siden de ikke har økonomiske muskler til å bygge et egnet lokale selv, samtidig som det er lett å forstå at Aunasenteret er helt avhengig av parkeringsplassene sine for å fylle senteret. Felles for alle er at det ligger en uforutsigbarhet som en faktor for hvordan resultatet blir.

Det befriende å se at Halland camping evner å vurdere plusser og minuser, uten at de går i skyttergraven for å beskytte sitt eget standpunkt. Det argumenteres ikke for å vinne frem med eget standpunkt, det argumenteres for å få til en best mulig løsning. Det er riktig vei å gå.