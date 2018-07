Revidering av økonomiplanen i Rennebu kommune

Meninger

I forbindelse med rullering av Rennebu kommunens økonomiplan høsten 2017 og i lys av kommunens tøffe økonomiske situasjon, ble det bestemt at en skulle ta en revidering av økonomiplanen i juni 2018.

Den reviderte økonomiplanen som kommunestyret fikk lagt frem, frontet imidlertid ikke de store tiltak utover at utbygging/opprusting av helsesenteret hadde blitt tatt ut, og i det lå det selvsagt også at plan- og byggekomiteen ble terminert.

Kommunens økonomiske situasjon var meget grundig og godt beskrevet, men der stoppet det liksom opp. Jeg er forundret over at formannskapet har latt denne reviderte økonomiplanen passere uten å gjøre mer materielle betraktninger om situasjonen og at sykehjems prosjektet var tatt ut.

Slik jeg forstår det er da utbygging/opprusting av sykehjemmet lagt til sides eller utsatt på ubestemt tid utover økonomiplanperioden. Planlegging av et slikt prosjekt må nødvendigvis ta en god del tid slik at å utsette saken ikke er forsvarlig. Sjøl med dårlig økonomi er dette et prosjekt en bør ha med seg for å kunne sette spaden i jorda når den økonomiske situasjonen bedrer seg.

Utover det som er beskrevet i planen, skisserte rådmannen en del friske tanker om igangsetting av driftsanalyser, noe som ble kjent for kommunestyret i møtet.

Rennebu kommune har et høyt økonomisk driftsnivå i forhold til gjennomsnittet i kommunens KOSTRA-gruppe, gruppe 2. Også på inntektssiden ligger Rennebu kommune høyt sammenholdt med snittet i respektive kommunegruppe. Det bør derfor være potensialer for å få til en bedret økonomi i kommunen, noe vi politikere bør og må ta tak i uavhengig av hvilke valg vi måtte ta for fremtiden.

Arbeiderpartiets kommunestyregruppe la fram et forslag i kommunestyremøtet om at helsesenterprosjektet igjen må innarbeides i økonomiplanen, og at plan- og byggekomiteen må fortsette sitt arbeid for å finne alternative løsninger. I dette med alternativer, ligger det at det bør tenkes radikalt.

Dette ble imidlertid nedstemt av Venstre/Høyre, KrF, og Sp. Altså er planene om utbygging/opprusting av sykehjemmet vedtatt lagt bort, mot AP’s åtte stemmer.

Arbeiderpartiets forslag la videre opp til at rådmannen skulle gis et mandat om å se mer detaljert på forskjellene mellom Rennebu kommune og de kommuner som ligger på gjennomsnittet i kommunens KOSTRA-gruppe, og at en måtte ta for seg 2-3 «snittkommuner» med tanke på å finne rimeligere driftsløsninger. Også dette ble nedstemt av Venstre/Høyre, KrF og Sp.

Rennebu kommune har fått 2- 3 millioner kroner fra kulturdepartementet for å bygge aktivitetspark på Berkåk i tilknytning til skolen. Med tanke på at dette må gjennomføres i løpet av en gitt frist, mener AP at prosjektet bør inn i økonomiplanen. En aktivitetspark vil være til glede for kommunens barn og ungdom og besøkende, og selvsagt et aktivum for reiselivsnæringen i kommunen – det er gjerne barna og ungdommen som setter dagsorden for ferieturavviklingen. Selv om en har dårlig kommuneøkonomi kan en ikke helt unnlate å tenke utvikling av kommunen, og en bør i alle fall legge opp til å kunne gjennomføre mindre investeringer. Men nei da, AP fikk nok et nedstemt resultat.

Som fjerde punkt i AP’s forslag ble rådmannen bedt om at ved neste rullering av økonomiplanen, perioden 2019 – 2022, måtte han legge fram en oversikt over boligtomtesituasjonene i kommunen. Dette forslaget fikk samme skjebne.

Ja, det kan bli tungt å dra lasset sammen når partiene Venstre/Høyre, KrF og Sp viser slik samarbeidstilpasning i en meget krevende situasjon i kommunen. Eller er det slik at nevnte partier gir blaffen i kommunen og helst vil legge til rette for en kommunesammenslåing i en eller flere retninger.