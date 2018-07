Logisk med fotballferie?

Meninger

Den norske vinteren gjør at norsk fotball sliter med å få tid til å gjøre unna alle kampene som fotballforbundet ønsker at skal spilles i løpet av en sesong. I år startet Eliteserie-sesongen så tidlig (11. mars) at spilleforholdene rundt om i landet var ubrukbare. I Ranheim måtte kampen mot Brann utsettes på grunn av telehiv i banen.

Fotballforbundet vil ha 16 lag i Eliteserien, det skal spilles mesterfinale (utsatt) før sesongen og cupfinale første søndag i advent (2. desember).

Med et sånt kampoppsett, så bør det i hvert fall kunne medregnes at de få sommermånedene våre, hvor forholdene er gode og alt ligger til rette for at det skal kunne spilles god fotball, utnyttes til fulle. Og hva gjør de? Eliteserien tar ferie!

For Rosenborgs del går det, etter lørdagens kamp mot Tromsø, fire uker uten ligafotball, før de spille borte mot Ranheim den 4. august.

I juni ble det bare spilt to serierunder. Her mistet vi et par uker med seriefotball på grunn av landslagsfotball. Det ble også unnagjort en runde i cupen denne måneden.

I juli, kanskje den fineste måneden vi har, spilles det to serierunder. Disse kampene spilles samtidig som fotball-VM tar mye av folks oppmerksomhet. Det er ikke til å stikke under en stol at VM går utover publikumsoppmøtet i Norge. Og nå som VM endelig nærmer seg slutten og folks fokus igjen kan rettes mot norsk fotball, da tar Eliteserien sommerferie. Hvor er logikken bak dette? Hvorfor ikke ta ferien under VM? Det hadde også gjort konkurransesituasjonen mer rettferdig, skulle noen av eliteseriens spillere mot alle odds bli tatt ut til en eventuell VM-tropp. (jam)