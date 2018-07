Bli digital eller bli borte?

Meninger

Har trønderske bedrifter nødvendig kunnskap for å følge den digitale utviklingen og hva må i så fall til for at trønderne skal henge med? Kjennetegnet ved den digitale utviklingen er at den er global. Det stiller store krav til kompetanse og det er viktig å se på teknologi som et verktøy for å nå målet, ikke som målet i seg selv. Sterkere kobling mellom småbedrifter og virkemiddelaktører er en nøkkelfaktor. Det har vi tenkt å bidra med!

Hvorfor må trønderske bedrifter digitaliseres?

Store deler av nærings- og arbeidslivet står allerede midt oppe i omstilling. Den ekstremt raske utviklingen i næringslivet innen digitalisering, robotisering og automasjon gjør at innen en 20 års periode kan grunnlaget for over 1/3 av dagens arbeidsplasser forsvinne. Det kan bety færre jobber i mange næringer og en kraftig rasjonalisering i andre.

Da må det skapes nye næringer og markeder samt legges til rette for produkter som tilfredsstiller nye behov. Økt spesialisering og mer bruk av avansert teknologi i mange av de nye arbeidsplassene vil gi økt etterspørsel etter arbeidskraft med betydelig kompetanse som opprettholdes og videreutvikles gjennom hele livsløpet.

92 % av regionens bedrifter har færre enn 10 ansatte. Det er disse bedriftene som bidrar til å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Digital kompetanse handler om hvordan vi skal utnytte teknologien og digitale verktøy til å skape nye produkter og tjenester, utvikle nye forretningsmodeller, og produsere mer lønnsomt og effektivt. Dette er avgjørende for arbeids- og næringslivets utvikling. Det er behov for ledere som inspirerer og viser vei.

Digitalisering betyr endring, og for å lykkes med endringsledelse må lederen evne å sette digitalisering inn i en strategisk sammenheng. De færreste av oss liker endring spesielt godt, og har ofte et behov for å forstå hvorfor for å bidra til en god innovasjonskultur.

Hva gjør fylkespolitikerne?

Nylig vedtatt næringsstrategi for Trøndelag «Et verdiskapende Trøndelag» med dets handlingsprogram gir klare anbefalinger på hva trøndersk nærings- og arbeidsliv skal satse på i framtida. Ett av 5 satsingsområder er Smarte samfunn som skal bidra til å styrke, videreutvikle og igangsette digitalt og teknologisk kunnskapsløft i trøndersk arbeids- og næringsliv samt offentlig forvaltning og tjenesteyting.

En fersk kartlegging gjort av næringshagene, inkubatorer og innovasjonsmiljø i Trøndelag, ledet av Nasjonalparken Næringshage, viser at det finnes mange relevante virkemidler allerede, men først og fremst for større bedrifter som allerede har kapasitet og evner til å gjennomføre tiltak som klarer å nyttiggjøre seg av virkemiddelapparatet.

Det er absolutt viktig å få på plass en sterk kjede for digital kompetanseheving og utvikling der alle aktørene tjener på det, og få til lavterskeltilbud med kompetansenettverk som supplerer sentrale ordninger som eksempelvis Omstillingsmotor og Norsk Katapult.

Norge er riktignok blant de ledende landene i Europa på digitalisering, og Trøndelagsregionen har klare fortrinn med sterke teknologi- og kompetansemiljøer. Trøndelag Fylkeskommune ønsker å bidra til å heve den digitale kompetansen i næringslivet og offentlig sektor. Det er derfor satt av inntil fem millioner kroner for å støtte gode utviklingsprosjekter som bidrar til å ta i bruk digital teknologi i eksisterende produksjons- og tjenestemiljø, eller på annen måte bidrar til et digitalt kunnskapsløft i trøndersk arbeidsliv i hele regionen!

Tør du tenke smart – og bli digital?

Rønnaug Nyrnes, Nasjonalparken Næringshage og Siv Merethe G. Belbo, Trøndelag fylkeskommune.