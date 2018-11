- Vi arbeider for eit nullutslippssamfunn

Meninger

MDG arbeider for eit nullutslippssamfunn, eit karbonnøytralt samfunn. Ein viktig brikke for å oppnå det er arbeidet som blir gjort i kommunene.

Eit omfattande program med å utarbeide klimaplan for kommunene er i gang, så også for Oppdal kommune. Oppdal kommune skal oppfylle sin del av Parisavtalen, som for Norge sin del er 40 prosent reduksjon av CO2- utslipp innan 2030, målt frå 1990- nivå, med dei midlane distriktet vårt rår over.

Oppdal og omland er eit landbruksdistrikt, og landbruket er ein viktig del av løysinga i klimaspørsmålet, og ikkje ein del av problemet. Skog og planter bind og lagrar enorme mengder karbon (CO2). Dette blir frigjort når det råtnar eller blir spist. Dette kjenner vi som karbonkretsløpet, som har vore i fullkommen balanse i all tid, heilt opp til den industrielle revolusjon da vi starta å sleppe ut ekstra CO2 frå fossilt brensel, og forstyrra dette kretsløpet.

Jord, skog og plantar har imidlertid potensiale til å ta opp enormt mykje meir CO2 enn det gir frå seg. Jord og skog fungerer som enorme karbonlager, og med klok forvaltning og enkle middel kan vi auke denne lagerkapasiteten. Eksempelvis vil ein ung skog som blir godt skjøtta ta opp meir CO2 enn ein gammal skog som ikkje blir skjøtta. Verdt å merke seg at flatehogst må ein unngå, da ein treng tett nok med gjenværande mellomgamle trær. Mellomgamle trær kan auke bladmassen mykje raskare enn nyplanta trær, slik at CO2- fangsten fra arealet fortsett med nesten uforminska styrke etter hogst, før CO2- fangsten tek seg kraftig opp når ungskogen får fart på seg.

Godt skjøtta beite gir betre vekstforhold for eit rikare utvalg av planter og trær. Dette gir i neste omgang betre jordsmonn, og i sum tek derfor eit levande kulturbeite opp mykje meir CO2 enn beite som ikkje blir skjøtt. Det er med andre ord elendig klimapolitikk å bygge ned skog, beite og dyrkamark til hyttefelt!

Med dyrka jord er det ikkje fullt så enkelt. Dyrka jord frigir mykje CO2 når den blir pløyd og ligg åpen. Derfor må landbruket ta i bruk måtar å skaffe seg gode nok avlinger på utan å måtte snu jorda for ofte. Ein del av løysinga er kompostering i stor skala av biomasse som hageavfall og skogsavfall. Deretter tilføre denne komposten på eng som gir eit betre jordsmonn med meir mold. Meir mold gir meir CO2- opptak og betre prosessar for vekst, og dermed betre avling. Prosessen er sjølvforsterkande, men fordrer mindre pløying.

Andre muligheter er biokull. Det er å brenne skogsavfall eller anna trevirke til biokull ved pyrolyse, som bind karbon i kullet, og tilføre kullet i dyrka mark som jordforbetring. Karbon forblir da i jorda, og jorda kan i tillegg potensielt gi betre avling.

Dette er eksempel på tiltak, forklart på ein forenkla måte, som Oppdal og omland har stort potensiale for. Dette er tiltak som faktisk monner, det er storskala klimatiltak, med enkle middel.

Oppdal kommune kan gjennom sin klimaplan være drahjelp for næringsverksemd og/eller institusjonar/ fagmiljø som kan utvikle seg på dette i Oppdal. Vi har store skogsområder, og eit oppegåande fagmiljø i landbruket som er i stand til å sjå muligheter her. Dette er fagmiljø vi må utvikle og arbeide for å få meir av hit til bygda.

Sidan SIVA- bygget etter sigende skal huse og tiltrekke seg nytenking, og etter det vi erfarer har ingen foreløpig tinga rom i den fløya av bygget, oppfordrer MDG med dette SIVA- debatten til å dreie mot konkrete forslag til kva for nytenkande fagmiljø og næringsverksemd vi ønsker skal tiltrekkast til bygda. Heller det enn at bygget blir nok eit næringsbygg som einspora arbeider for auka handel og av forbruksvarer med store klimaavtrykk.