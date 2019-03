Måtte den blå månen skinne

Meninger

Søndag tok Everton imot nabo Liverpool til dyst på Goodison Park. Og for første gang på lenge så de blå spillerne heltente ut. Publikum var med på notene og disket opp med det jeg tørr å påstå er årsbeste når det kommer til stemning i Premier League. Flysirenene som runget over stadion før Z-cars ble avspilt var prikken over I-en. Everton var klare for krig. Spillerne kjempet heroisk i hver duell, Michael Keane, Lucas Digne og Gylfi Sigurdsson var strålende og Jordan Pickford stoppet alt den oppskrytte diveren Mo Salah hadde å by på.