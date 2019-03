En hyllest til Kongen, som fylte 73 år denne uka

Meninger

David Gilmour fylte onsdag denne uka 73 år. Jeg kommer nok ikke til å skrive mange skråblikk om «kjendiser» eller musikere i anledning bursdagene deres, men David Gilmour er helt unik. I mine øyne er han rett og slett kongen av sjelfull gitarspilling. Pink Floyd trenger ikke nødvendigvis være den mest krevende musikken å spille teknisk sett, men den feelingen denne mannen maner fram med gitarspillingen sin, den sliter jeg med å se at noensinne vil bli overgått.

At han i tillegg har en karakteristisk sangstemme som er en nytelse å høre på, at han er en låtskriver i ypperste verdensklasse og det at han framstår som en framifrå fyr, er med på å komplettere denne mannen som artist i mine øyne.

At de virkelige storhetene i musikkbransjen begynner å dra på åra, er selvsagt vemodig. Enda mer vemodig er det at Gilmour nå har solgt alle gitarene sine - til tross for at inntektene går til veldedighet, så tyder det på at mannen trapper ned.

Det er sikkert unge musikere der ute i dag, som med årene vil oppnå store ting. Men det er noe spesielt med de jeg har hørt på siden jeg var ung.

For meg kommer det aldri til å slå feil å sette på Pink Floyds liveskive, Pulse. Av alle mektige konsertopptak der ute, er Pulse for meg det klart beste.

Setlisten er strålende, med Astronomy Domine fra førsteplata, gåsehudfaktor med High Hopes og Sorrow og ikke minst framføringen av hele mesterverket Dark Side of the Moon.

Når punktum settes med Comfortably Numb (med tidenes framføring av gitarsoloen) og Run Like Hell, er det bare en ting å gjøre - å sette på konserten på nytt.

Gratulerer med dagen, David. Og takk for all musikken. (jam)