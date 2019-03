Mektig provosert av navneendring

Meninger

Når vyene sporer av

Som lokalpolitiker i Oppdal, en kommune med to av stasjonene langs Dovrebanen, er jeg mektig provosert av den særdeles umusikalske navneendringen som NSB er i ferd med å gjennomføre. Dette er offentlig pengesløsing på sitt aller ypperste.

Ledelsen i NSB prøver etter fattig evne å rettferdiggjøre navneendringen med en masse champisvås om fremtidsvisjoner, vyer og lyse utsikter, når realiteten er at statsbanene i dag sliter med en rekke utfordringer og navnet er ikke en av dem.

Vy? Tror virkelig ledelsen i NSB på denne utsiktspraten selv? Eller er de rett og slett blitt rundlurt av merkevarepimpere som mener at fancy visjoner er viktigere enn sånne kjedelige miljø- og samfunnsgreier som NSB egentlig driver med?

Nå er det jo slik at myndighetene har sprengt gamle NSB opp i en masse mindre selskaper med dyre direktørlønninger og byråkrati, der ansvar for togsett, vedlikehold, matservering, ruteoppsett og så videre er strødd utover – og der målet er tydeligvis å konkurranseutsette og privatisere mest mulig.

Ikke nok med at myndighetene aktivt har redusert et av våre viktigste felleseide selskaper fra å være en bærebjelke i vår nasjonale infrastruktur til et stusselig bemanningsbyrå, nå skal man ytterligere plukke vårt felles eie fra hverandre ved å gi det et intetsigende navn.

Det er hinsides all fornuft å bruke fire millioner bare for å komme fram til navnet Vy. Hva slags merkevarebygging er det å komme opp med et navn som folk flest må bruke fremmedordbok for å skjønne hva er, og som i tillegg ikke har den fjerneste forbindelse med det NSB driver med; transport av folk. Og nå skal man altså bruke nesten 300 millioner kroner på gjennomføringen av profilskiftet.

Jo, vi kommer til å elske det bare vi blir vant til det, svarer NSB-ledelsen. Beklager å måtte si det, men jeg tviler sterkt på at nye flotte uniformer vil få flere til å ta toget – jeg tror tog som går etter ruta, tog som går ofte nok og som har plass til folk, vil kunne gjøre mye – og det er en visjon NSB kan få helt gratis.

Oppdal som ligger langs Dovrebanen er tilgodesett med én eneste lokaltogavgang i døgnet inn til Trondheim – og ingen retur. Skal vi benytte nattoget til Oslo må vi bestille billett én til to uker i forveien fordi kapasiteten på sovekupeene er sprengt. Og selv om Oppdal ligger i Trøndelag så er det «vanskelig» å innlemme stasjonen i Trønderbanen.

Jeg er stygt redd at det å få et firmanavn som rimer på fy! ikke kommer til å redde omdømmet til restene av de norske statsbanene. Blås nå i navnet, sørg heller for at togene går i rute og sett opp flere avganger så enda flere kan bruke toget – se, det er framtidsvyer jeg – og mange andre med meg – er villig til å være med å betale for.

Tore Aasheim, 1. kandidat for Oppdal SV 2019