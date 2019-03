Nei da, 427 avgjør ikke regionens skjebne

Meninger

Børge Dahle skrive r i et leserinnlegg i dag at det oppleves som at 427 personer skal hjelpe departementet med sin beslutningsvegring i spørsmålet om grensejustering. Han følger opp uttalelsen i et intervju i dagens avis med å si at det er mye ansvar å legge på skuldrene til de 427 stemmeberettigede innbyggerne i de fire kretsene i Rennebu, som er foreslått lagt inn i Oppdal.