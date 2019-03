- Salting bør være unntak fra vanlig brøyting

Meninger

SALTING AV VEIER

Jeg ønsker her å forklare hvorfor jeg tror norske veier saltes istedet for brøytes. Hvis noen tror sikkerhet er årsaken - så tror iallefall ikke jeg det.

Alle veier ble før brøytet og høvlet nesten uten salt . Husker godt at det kom en strategi om bare veier fra Trondheim til Bjørset ( toppen av Vindalsliene ). Tror det fortsatt står skrevet slik fra Statens Vegvesen.

Entreprenør har gitt fast pris på vintervedlikehold, så kostnadene bestemmer bunnlinja.

Etter noen år ble saltinga forlenget til Ulsberg. Nå snart til Oppdal.

Lønnskostnader på helg, kveld og natt er jo dyrt, så skjær foran og salt bak har blitt en oppskrift på høy fortjeneste og god bunnlinje.

All statistikk viser at bare veier om vinteren gir mye høyere fart og de alvorligste ulykkene. Dessuten får mange sjåfører altfor lite trening på vinterføre. Flere ulykker viser vinterbilder der nysnø er omdannet til snøsørpe. Denne er mye glattere enn kalde vinterveier, og svært uberegnelig da den klistrer seg på dekkene.

Hvorfor er det slik ? Staten tjener godt på at bilene blir ødelagt. Alle dyre reperasjoner gir skatter, avgifter og merverdiavgift. Raskere verdifall gir hyppigere kjøp av biler.

Når entreprenøren og staten begge tjener på dette griseriet, ja da er den lille mann fanget. Om staten skryter av færre drepte, vet vi alle at det skyldes sikrere biler. Ref Volvo med nullvisjon og hadtighetsbegrensning, Tesla osv.

Om våren får vi beskjed om å ta av piggfrie dekk, fordi de er farlige på sommerføre. Om høsten skrytes det av hvor gode piggfrie dekk er på bare veier. ( som det ofte er hele vinteren med + grader ). Sannheten er vel at de fleste i vår region trenger kun piggfrie støysvake dekk. Da kan du i det minste spare noe her. Hvis dekkene er godkjent på bare veier, er de trygge nok hele året. Ikke Autobahn med fri fart her.

I denne sammenheng bør en også nevne miljøet. Er det bærekraftig å salte så mye istedet for brøyte ?

Hvor mye triveligere hadde det vært på Oppdal med hvite veier om vinteren, istedet for bløte, svarte sørpeveier ? Hvor mye ekstra spylevæske gir vi naturen ? Hvor mange ekstra doser med kjemikalier for å vaske bilene ?

Salting bør være unntak fra vanlig brøyting. Kun ved underkjølt regn !

Med vennlig hilsen

Odd Nyberg

Sivilingeniør