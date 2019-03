- Politisk kompetanse er å se sammenhenger og helheter

Meninger

I diskusjonen om grensejustering skriver ”Janne” en interessant kommentar i OPP. Hun mener det ikke er demokratisk at et lite mindretall kan avgjøre ”skjebnen” til ALLE i kommunen og ber om at de som ikke er for grensejustering ”tar ansvar for oss som ikke har muligheten til å påvirke dette.”

”Janne” – dette er en del av demokratiets spilleregler. Et mindretall har følt seg oversett og mistet viktige velferdsordninger i grenda. Nærbutikk, skole og barnehage er blitt borte. Kommunen vedlikeholder veien vår på en utmerket måte og vi har som sagt postkasse. Men har en opplevelse av at flertallet ikke ”tar ansvar for oss”.

En politisk ledelse kommer med diffuse forklaringer og framtidsvisjoner. Ordfører Ola Øie skriver et innlegg i Opdalingen 15.mars: Vi skal ”bygge stein på stein for fremtidens Rennebu”. Hva er konkret disse steinene? Ny E6 lagt utenfor Berkåk, forstad til Trondheim eller en ”gyllen omvei”? Realitetene tilsier at uten ressursene og aktivitetene i ”utkant-Rennebu”, jordbruket, vannkraft, hyttenæring og turisme, har Rennebu ingen framtid.

”Nå er vi i ferd med å ta grep og stabilisere situasjonen”. Jeg går ut i fra at Øie tenker på at en har ”snudd” den økonomiske situasjonen til et overskudd på 10 mill ved å gjøre besparelser og redusere administrasjonsutgifter. Med andre ord kutte i et overforbruk. Det er selvfølgelig både nødvendig og kjempebra, men noe man burde ha gjort for mange år siden. Da hadde man kanskje berget noen av velferdsgodene også i ”utkant-Rennebu”. Politikerne bør spørre seg om de har gjort en rettferdig fordeling og på best mulig måte sørget for velferdsgoder for ALLE i kommunen.

Det er kommunevalg i år og vi bør ikke glemme historien. Ordfører Ola Lånke (Krf) fant ressurser for å bygge butikk og møteplass på Nerskogen. Et meget vellykket tiltak som støtter opp om hyttenæringen og bolyst i grenda. Hva gjorde ordfører Rogstad (H)? Økte administrasjonsutgiftene?

Voll skole ble nedlagt selv om politikerne mente at det var viktig å opprettholde tilbudet og var skeptisk til etablering av en privat skole. Begrunnelsene var kommunens økonomi. På et grendemøte på Voll ble det spurt om man trengte så tung toppledelse , ordfører og 2 rådmenn, i en liten kommune? Alle satt de på første benk, men ingen svarte. Året etter er overskuddet i kommunen 10 mill.? Hva er forklaringen?

Det er noen sammenhenger og noen holdninger her som ligger bak, som politikerne må hjelpe oss i ”utkant-Rennebu” å forstå. Hvilke tiltak vil dere realisere i de ulike kretsene for at vi skal føle at vi er ”på samme laget”? Hva er de ulike partienes strategi for å redusere fraflytting fra kretsen? Levende grendesamfunn er nøkkelen til en bærekraftig framtid både for kretsene og ikke minst for et administrasjonssentrum.

Helt siden jeg kom til Rennebu har det forundret meg at en kommune som er sterkt utfordret av en nasjonal sentralisering, selv legger opp til en kommunal sentralisering?

Ordfører Øie – å argumentere for at valget ”handler KUN om grensejustering” er ikke å se åpenbare sammenhenger og helheter. Det nærstående valget handler om, for oss som har valgt å bosette oss i en av disse kretsene, vår framtidige opplevelse av velferd og muligheter for våre etterkommere. Hvem kan vi ha tillitt til? Hvem vil ivareta vår velferd synliggjort gjennom konkrete tiltak?